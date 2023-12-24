عرض لوحتين للفنان رامبرانت فى متحف بهولندا بعد إعادة اكتشافهما

(MENAFN
- Youm7) يعرض متحف "ريكز" فى مدينة أمستردام الهولندية أصغر لوحات الفنان الشهير رامبرانت ، بعد إعادة اكتشافها فى وقتٍ سابق هذا العام، واللوحتان اختفيتا لمدة ما يقرب من قرنين ضمن مجموعة عائلة خاصة، واللوحتان على شكل بيضاوى فى حجم صغير، وتظهران ثنائيًا اسمهما جان وجابجن.
والرجل هو عامل ثري وسبّاك من مدينة ليدن الهولندية، فيما تَظهر زوجته في اللوحة الثانية، وخضعت اللوحتان لبحثٍ مُكثَّف، تأكّد بعدها أنّ اللوحتين هما من أعمال الفنان الهولندي، وتبلغ قيمتهما 14.2 مليون دولار أمريكي، وفقا لموقع سى إن إن عربية.
وكُشِف النقاب عنهما كجزء من قرضٍ طويل الأمد في متحف "ريكز"، ومن جهته أكّد أمين المتحف للوحات الهولندية من القرن الـ17، جوناثان بيكر: "إنّه أمرٌ مذهل"، ومن ثم أضاف: "من النادر وجود أعمال مجهولة تمامًا، لقد أردنا حقًا أن نكون قادرين على عرضهما".
لوحتان رسمهما رامبرانت
وأشار المتحف الهولندي إلى أن من المحتمل أنّ رامبرانت رسم اللوحتين "كخدمة" من أجل جان ويليامز فان دير بلويم البالغ من العمر 69 عامًا، وزوجته جابجن كارلسدر البالغة من العمر 70 عامًا،
وهما صديقين لعائلة الفنان الشهير، عندما كان رسام البورتريه الأكثر طلبًا في أمستردام، ويبلغ حجم كل من اللوحتين الصغيرتين 19.9 * 16.5 سنتمترًا.
ومن المرجح أنّ رامبرانت رسم اللوحتين في عام 1635، وآنذاك، زارت جابجن أمستردام من أجل معمودية، ويَعتقد بيكر أنّها ربما طلبت اللوحتين من رامبرانت، وأنّها كانت تنوي طلب نُسَخ أكبر لاحقًا.
اللوحتان في الواقع عبارة عن نُسَخ أصغر من لوحتين كبيرين لا يُنسبان إلى رامبرانت، لكن اشتبه بداية بأنهما من أعمال الفنان الهولندي بعدما اكتشفت أمينة أرشيف مدينة أمستردام، إيزابيلا فان إيجن، الأعمال الأربعة جميعها في دليل لمزاد يعود لعام 1760، في عام 1977.
وكانت لعائلة فان دير بلويم علاقة وثيقة مع عائلة رامبرانت بعد أن تزوج ابنهما دومينيكوس قريبة رامبرانت، كورنيليا فان سويتبروك، في عام 1624، وتقديرا لأبحاث متحف ريكز الهولندي، قام جامع الأعمال الفنية، هنري هولترمان، الذي اشترت عائلته اللوحتين في وقتٍ سابق من هذا العام، بإعارتهما على المدى الطويل للمتحف.
وأفاد مدير متحف "ريكز"، تاكو ديبيتس، في بيان: "سيعمل جان وجابجن على تقريب الزوار من دائرة عائلة رامبرانت، ومن الرائع تكليف متحف ريكز لعرض اللوحات حتّى يتمكن ملايين الأشخاص من الاستمتاع بمشاهدتهما".
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