عرض لوحتين للفنان رامبرانت فى متحف بهولندا بعد إعادة اكتشافهما

MENAFN - Youm7) يعرض متحف "ريكز" فى مدينة أمستردام الهولندية أصغر لوحات الفنان الشهير رامبرانت ، بعد إعادة اكتشافها فى وقتٍ سابق هذا العام، واللوحتان اختفيتا لمدة ما يقرب من قرنين ضمن مجموعة عائلة خاصة، واللوحتان على شكل بيضاوى فى حجم صغير، وتظهران ثنائيًا اسمهما جان وجابجن.

والرجل هو عامل ثري وسبّاك من مدينة ليدن الهولندية، فيما تَظهر زوجته في اللوحة الثانية، وخضعت اللوحتان لبحثٍ مُكثَّف، تأكّد بعدها أنّ اللوحتين هما من أعمال الفنان الهولندي، وتبلغ قيمتهما 14.2 مليون دولار أمريكي، وفقا لموقع سى إن إن عربية.

وكُشِف النقاب عنهما كجزء من قرضٍ طويل الأمد في متحف "ريكز"، ومن جهته أكّد أمين المتحف للوحات الهولندية من القرن الـ17، جوناثان بيكر: "إنّه أمرٌ مذهل"، ومن ثم أضاف: "من النادر وجود أعمال مجهولة تمامًا، لقد أردنا حقًا أن نكون قادرين على عرضهما".

لوحتان رسمهما رامبرانت

وأشار المتحف الهولندي إلى أن من المحتمل أنّ رامبرانت رسم اللوحتين "كخدمة" من أجل جان ويليامز فان دير بلويم البالغ من العمر 69 عامًا، وزوجته جابجن كارلسدر البالغة من العمر 70 عامًا،

وهما صديقين لعائلة الفنان الشهير، عندما كان رسام البورتريه الأكثر طلبًا في أمستردام، ويبلغ حجم كل من اللوحتين الصغيرتين 19.9 * 16.5 سنتمترًا.

ومن المرجح أنّ رامبرانت رسم اللوحتين في عام 1635، وآنذاك، زارت جابجن أمستردام من أجل معمودية، ويَعتقد بيكر أنّها ربما طلبت اللوحتين من رامبرانت، وأنّها كانت تنوي طلب نُسَخ أكبر لاحقًا.

اللوحتان في الواقع عبارة عن نُسَخ أصغر من لوحتين كبيرين لا يُنسبان إلى رامبرانت، لكن اشتبه بداية بأنهما من أعمال الفنان الهولندي بعدما اكتشفت أمينة أرشيف مدينة أمستردام، إيزابيلا فان إيجن، الأعمال الأربعة جميعها في دليل لمزاد يعود لعام 1760، في عام 1977.

وكانت لعائلة فان دير بلويم علاقة وثيقة مع عائلة رامبرانت بعد أن تزوج ابنهما دومينيكوس قريبة رامبرانت، كورنيليا فان سويتبروك، في عام 1624، وتقديرا لأبحاث متحف ريكز الهولندي، قام جامع الأعمال الفنية، هنري هولترمان، الذي اشترت عائلته اللوحتين في وقتٍ سابق من هذا العام، بإعارتهما على المدى الطويل للمتحف.

وأفاد مدير متحف "ريكز"، تاكو ديبيتس، في بيان: "سيعمل جان وجابجن على تقريب الزوار من دائرة عائلة رامبرانت، ومن الرائع تكليف متحف ريكز لعرض اللوحات حتّى يتمكن ملايين الأشخاص من الاستمتاع بمشاهدتهما".