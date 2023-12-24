العلماء يعيدون بناء وجه سانتا كلوز الشهير بـبابا نويل فى عيد ميلاده

(MENAFN
- Youm7) على الرغم من الأساطير العديدة التى تحيط ببعض شخصيات عيد الميلاد، إلا أن بعض الشخصيات الأسطورية متجذرة فى التاريخ، والقديس نيكولاس، المعروف باسم سانتا كلو ، هو واحد منهم، ومؤخرًا استخدم العلماء فى جامعة ليفربول جون موريس جمجمته لإعادة بناء وجهه من جديد.
سانتا كلوز تم انتخابه أسقفًا على ميرا فى آسيا الصغرى في القرن الرابع الميلادي - حتى قبل أن يتم إضفاء الشرعية على المسيحية في الإمبراطورية الرومانية - وكانت حياته مليئة بالصعوبات والجدل، لكنه أصبح أحد أكثر الرجال المحبوبين في تاريخ البشرية.
وبعد انتخابه للمنصب، سجن أثناء الاضطهاد الكبير الذي تعرض له المسيحيون فى عهد الإمبراطور دقلديانوس، تم إطلاق سراحه لاحقًا عندما تولى قسطنطين السلطة.
سانت كلوز
ولد نيكولاس عام 270 فى مدينة باتارا اليونانية آنذاك، وسافر إلى فلسطين ومصر قبل أن يعود ليصبح أسقف ميرا، وذلك بحسب ما ذكر موقع جريك ريبورت.
وبعد وفاته، سرعان ما أصبح موقع دفنه بالقرب من كنيسته في ميرا مزارًا يرتاده المؤمنون، سرق البحارة من باري بإيطاليا معظم رفاته في عام 1087، وأعادوها إلى مدينتهم، حيث لا تزال مقدسة حتى اليوم، والجمجمة التي استخدمت مأخوذة من قبره في باري، إيطاليا.
استخدم الباحثون فى مختبر الوجه بالجامعة نظام إعادة بناء الوجه والتكنولوجيا التفاعلية ثلاثية الأبعاد لإنشاء الصورة، وقالت الأستاذة الجامعية كارولين ويلكنسون، إن إعادة البناء اعتمدت على "جميع المواد الهيكلية والتاريخية" المتاحة، فى حين قالت متحدثة باسم الجامعة، إن الصورة الجديدة هى نتاج "أحدث المعايير التشريحية، وبيانات عمق الأنسجة التركية والتقنيات.
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