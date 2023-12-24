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العلماء يعيدون بناء وجه سانتا كلوز الشهير بـبابا نويل فى عيد ميلاده

12/24/2023 4:23:05 AM
(MENAFN- Youm7) على الرغم من الأساطير العديدة التى تحيط ببعض شخصيات عيد الميلاد، إلا أن بعض الشخصيات الأسطورية متجذرة فى التاريخ، والقديس نيكولاس، المعروف باسم سانتا كلو ، هو واحد منهم، ومؤخرًا استخدم العلماء فى جامعة ليفربول جون موريس جمجمته لإعادة بناء وجهه من جديد.



سانتا كلوز تم انتخابه أسقفًا على ميرا فى آسيا الصغرى في القرن الرابع الميلادي - حتى قبل أن يتم إضفاء الشرعية على المسيحية في الإمبراطورية الرومانية - وكانت حياته مليئة بالصعوبات والجدل، لكنه أصبح أحد أكثر الرجال المحبوبين في تاريخ البشرية.



وبعد انتخابه للمنصب، سجن أثناء الاضطهاد الكبير الذي تعرض له المسيحيون فى عهد الإمبراطور دقلديانوس، تم إطلاق سراحه لاحقًا عندما تولى قسطنطين السلطة.





سانت كلوز




ولد نيكولاس عام 270 فى مدينة باتارا اليونانية آنذاك، وسافر إلى فلسطين ومصر قبل أن يعود ليصبح أسقف ميرا، وذلك بحسب ما ذكر موقع جريك ريبورت.



وبعد وفاته، سرعان ما أصبح موقع دفنه بالقرب من كنيسته في ميرا مزارًا يرتاده المؤمنون، سرق البحارة من باري بإيطاليا معظم رفاته في عام 1087، وأعادوها إلى مدينتهم، حيث لا تزال مقدسة حتى اليوم، والجمجمة التي استخدمت مأخوذة من قبره في باري، إيطاليا.





استخدم الباحثون فى مختبر الوجه بالجامعة نظام إعادة بناء الوجه والتكنولوجيا التفاعلية ثلاثية الأبعاد لإنشاء الصورة، وقالت الأستاذة الجامعية كارولين ويلكنسون، إن إعادة البناء اعتمدت على "جميع المواد الهيكلية والتاريخية" المتاحة، فى حين قالت متحدثة باسم الجامعة، إن الصورة الجديدة هى نتاج "أحدث المعايير التشريحية، وبيانات عمق الأنسجة التركية والتقنيات.
















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