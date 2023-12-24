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هل تطرد جوجل 30 ألف موظف بسبب الذكاء الاصطناعى؟

12/24/2023 4:23:02 AM
(MENAFN- Youm7) فى محاولة لاحتضان الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي (AI) في عملياتها، كشف تقرير حديث عن أن جوجل تفكر في إعادة تنظيم جوهرية داخل وحدة مبيعات الإعلانات التابعة لها والتي تضم 30 ألف شخص.



ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن تخفيضات الوظائف المحتملة، خاصة بعد تسريح العمال الأخير في جوجل والذي أثر على أكثر من 12000 موظف في عام 2023، وفقا لتقرير indiatoday .



وتتوافق عملية إعادة الهيكلة هذه مع اعتماد جوجل المتزايد على تقنيات التعلم الآلي لتبسيط عمليات شراء الإعلانات عبر منصاتها المختلفة، على مر السنين قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعمل على إنشاء إعلانات جديدة، مما ساهم بشكل كبير في إيراداتها السنوية، التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وتعد كفاءة هذه الأدوات إلى جانب الحد الأدنى من مشاركة الموظفين، تؤدي إلى هوامش ربح عالية.



وفقا لتقرير صادر عن The Information، قد يؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي داخل Google إلى إزاحة الوظائف، مما يدفع الشركة إلى التفكير في دمج الموظفين وتسريح العمال المحتمل عن طريق إعادة تعيين الموظفين في وحدة مبيعات العملاء، المسؤولة عن إدارة العلاقات مع كبار المعلنين، وفقًا للمصدر المذكور ، تم الكشف عن قرار وضع أدوار معينة خلال اجتماع إعلانات جوجل على مستوى القسم.



وفي شهر مايو، كشفت جوجل عن "عصر جديد من الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي"، حيث قدمت تجربة محادثة باللغة الطبيعية داخل إعلانات جوجل، تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط إنشاء الحملات الإعلانية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لفحص مواقع الويب وإنشاء الكلمات الرئيسية والعناوين والأوصاف والصور والأصول الأخرى تلقائيًا.



وتلقت إحدى الأدوات الإعلانية الجديرة بالملاحظة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي Performance Max (PMax)، تحسينات بعد شهر مايو، حيث عرضت إمكانات الذكاء الاصطناعي الإبداعية لإنشاء أصول مخصصة وتوسيع نطاقها بكفاءة.



ويساعد PMax المعلنين في تحديد مواضع الإعلانات الأمثل عبر قنوات إعلانات Google المختلفة، مما يؤدي إلى إنشاء محتوى إعلاني بشكل مستقل استنادًا إلى عمليات فحص موقع الويب.



ويسمح هذا النهج الديناميكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي بإعادة مزج الإعلانات بشكل مستمر في الوقت الفعلي، والتكيف مع معدلات الضغط إلى الظهور وتحسين الأداء.



ومع اكتساب أدوات الذكاء الاصطناعي مثل PMax شعبية بين المعلنين، فقد أصبح من الملحوظ انخفاض الحاجة إلى التدخل البشري في تصميم الإعلانات والمبيعات، كما إن فعالية أدوات الذكاء الاصطناعي من حيث التكلفة، والتي تتطلب الحد الأدنى من اهتمام الموظفين، تعمل على تعزيز ربحية إيرادات الإعلانات.



ومن المتوقع أن تؤثر عملية إعادة التنظيم المتوقعة على جزء كبير من القوى العاملة في قسم الإعلانات، وذكر التقرير أن هناك ما يقرب من 13500 فردًا مخصصين لأعمال المبيعات اعتبارًا من العام الماضي. وفي حين أن مدى التأثير لا يزال غير مؤكد، إلا أنه من المرجح أن يتم إعادة تعيين الأدوار المحتملة داخل جوجل.



ويقال إن الإعلانات الرسمية المتعلقة بحجم وتفاصيل إعادة الهيكلة ستتم في الشهر المقبل، مما يترك الموظفين يستعدون للتغييرات المحتملة في الأدوار والمسؤوليات خلال هذه المرحلة التحويلية.












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