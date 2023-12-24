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إنجازات تمكن البشر من صناعتها في الفضاء.. حقائق لا تعرفها

12/24/2023 4:23:02 AM
(MENAFN- Youm7) استهدف البشر الفضاء منذ زمن طويل، ولكنهم بدأوا في التوسع في التقنيات الفضائيات والسعى وراء حلم السفر إلى كواكب أخرى مؤخرا، حتى أصبح الفضاء مكان آخر يفكر في استيطانه البعض، ولكن ما الذى تمكن البشر من القيام به خارج الأرض إلى الآن.



وفقا لما ذكره موقع "space"، هبطت المركبات الفضائية على الكواكب والأقمار والمذنبات والكويكبات عبر النظام الشمسي، حتى إن بعض هذه المركبات تمكنت من الخروج من النظام الشمسى إلى الفضاء السحيق بين النجوم مثل المركبتان الفضائيان فويياجر، ومع انتشار هذه التقنيات أصبحنا نعلم الكثير عن الفضاء الخارجي.



ويعيش عدد قليل من الناس في محطتين فضائيتين تدوران حول الأرض، وهما محطة الفضاء الدولية ومحطة الفضاء الصينية، حيث يجرون بعض التجارب في ظروف انعدام الجاذبية ويتوصلون إلى حقائق عبر أبحاثهم قد تمكنهم من العيش في كوكب آخر يوما ما.



كما يستعد البشر للعودة إلى القمر بعد أكثر من 50 عاما من المرة الأولى التي فعلتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أرسلت رائدان على سطح القمر لمسوا بأقدامهم القمر ونظروا لكوكب الأرض من بعيد كأنه نقطة صغيرة في الفضاء الشاسع، وهذه المرة تهدف لإرسال رحلة جديدة لإنشاء قاعدة دائمة لها على القمر، والتعدين في البحيرات الجليدية العميقة في القطب الجنوبي له.



كان هناك 57 قمرًا صناعيًا فقط في مدار الأرض في عام 1963، أما الآن، فيوجد حوالي 10 آلاف قمر صناعي، ومن المخطط إطلاق عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية الأخرى.



ولعل خدمات الأقمار الصناعية هي جزء من الحياة اليومية، حيث تتمكن من التنبؤ بالطقس، والزراعة، والنقل، والخدمات المصرفية، وإدارة الكوارث، وكل هذه الخدمات تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية.














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