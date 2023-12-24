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دراسة: أشجار الكريسماس تؤثر على كيمياء الهواء الداخلى

12/24/2023 4:23:01 AM
(MENAFN- Youm7) يشترى البعض شجرة كريسماس حية، وتستمتع العديد من العائلات بوجود شجرة حية داخل منازلهم، وكذلك برائحة العطر المنعش الذى تنتجه، تأتي هذه الرائحة من مواد كيميائية تسمى المركبات العضوية المتطايرة (VOCs)، ومع ذلك لا يُعرف سوى القليل عن كمية الانبعاثات وما إذا كان لها أى آثار صحية.



وفقا لما ذكره موقع "Phys"، قال داستن بوبندييك، مهندس البيئة فى المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، "إن أنفنا عبارة عن مستشعر كيميائي جيد، نحن نعلم أن هذه الأشجار ينبعث منها شيء ما، ويصبح السؤال بعد ذلك ما حجمها.. أردنا استكشاف المواد الكيميائية المنبعثة وكميتها، ووضع ذلك فى سياق المصادر الأخرى للمواد الكيميائية فى المنزل".



للإجابة عن هذه الأسئلة، أخذ بوبينديك وزملاؤه فى المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) نوعًا شائعًا من شجرة عيد الميلاد، شجرة تنوب دوجلاس، ووضعوها داخل غرفة، ثم قاسوا كمية ونوعية المركبات العضوية المتطايرة المنبعثة على مدار 17 يومًا، كما قاموا بالتحقيق فيما إذا كانت المركبات العضوية المتطايرة تتفاعل مع مكونات أخرى للهواء الداخلي لتكوين مركبات جديدة.



ونشرت النتائج التى توصل إليها الفريق فى مجلة البيئات الداخلية، أن الرائحة المنعشة التي ترتبط عادةً بأشجار عيد الميلاد تأتى من مجموعة من المركبات العضوية المتطايرة تسمى monoterpenes، والتي توجد أيضًا فى معطرات الجو والشموع وبعض منتجات العناية الشخصية.


كما أنه فى الهواء الطلق، تفرز الصنوبريات، وهي مجموعة النباتات التي تضم معظم أشجار عيد الكريسماس، مركبات التربين الأحادي، ويمكن أن تؤثر على جودة الهواء الخارجي، ولكن لا يُعرف سوى القليل عن كمية التربين الأحادي التي يتم إطلاقها عند قطع شجرة ووضعها في الداخل.


تظهر الدراسات أيضًا أن التربينات الأحادية يمكن أن تتفاعل مع الأوزون، يعمل الأوزون الموجود في الغلاف الجوي العلوي كحاجز وقائي ضد أشعة الشمس، وعلى مستوى الأرض، يتم إنشاء الأوزون من خلال التفاعلات الكيميائية مع الضوء ويمكن أن يسبب أعراض مثل السعال وتهيج الحلق.



يتفاعل الأوزون أيضًا بسهولة مع المواد الكيميائية الأخرى الموجودة في الهواء لتكوين مركبات جديدة، لذا اهتم الباحثون برؤية تأثيرات الأوزون في وجود شجرة داخلية، ووضعوها داخل غرفة خاضعة للتحكم البيئي، حيث يمكنهم قياس المواد الكيميائية المنبعثة من الشجرة في الوقت الفعلي، وباستخدام تقنية يمكنها الكشف عن المركبات العضوية المحمولة في الهواء، والمعروفة باسم قياس الطيف الكتلي لتفاعل نقل البروتون (PTR-MS)، قاموا بقياس المركبات العضوية المتطايرة المنبعثة على مدى 17 يومًا.



ووجدوا أن الأوزون يتفاعل مع التربينات الأحادية، مكونًا منتجات ثانوية مثل الفورمالديهايد، ونوع آخر من المركبات العضوية المتطايرة، بالإضافة إلى مواد كيميائية تفاعلية أخرى، تضاءل تركيز التربين الأحادي بشكل أكبر مع إدخال الأوزون، بينما ارتفعت مستويات الفورمالديهايد، مما أظهر تأثيرًا على كيمياء الهواء الداخلي.



كما أنه بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه المركبات العضوية المتطايرة، يمكن أن تكون أشجار عيد الميلاد أحد الأسباب المحتملة لتدمع العيون والأنوف، خاصة عند إحضارها إلى الداخل في البداية، وفي هذه الحالة، يقترح بوبندييك أن فتح نافذة بالقرب من الشجرة سيقلل من التعرض.
















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