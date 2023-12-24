الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مشروع أركيز الزراعي في موريتانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - 11:28

شارك الصندوق السعودي للتنمية في افتتاح مشروع "أركيز الزراعي" في موريتانيا، والذي يسهم الصندوق في تمويله بقيمة 34 مليون دولار.





ويهدف المشروع، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي بموريتانيا، وتمكين المستفيدين من الاكتفاء الذاتي، للإسهام في تكامل تنمية القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى.





وقال الصندوق إنه أسهم في استصلاح قرابة 6700 هكتار من الأراضي الزراعية، مما يساعد على رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الزراعية، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة المنشآت المائية، والري والصرف وتأهيل الطرق وتوفير المعدات الزراعية والمياه الصالحة للشرب للمزارعين، للإسهام في رفع الخدمات الزراعية للشعب الموريتاني.





وذكر أنه قدّم منذ عام 1979م لموريتانيا 20 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا عبر القروض التنموية بقيمة تصل إلى أكثر من 665 مليون دولار، إضافة إلى إدارة المنح المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق لتمويل 28 مشروعًا إنمائيًا بقيمة تزيد عن 151 مليون دولار للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية.



