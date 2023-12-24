ما خطورة الكربوهيدرات السريعة وكيف نقلل منها؟

MENAFN - Alghad Newspaper) كشفت الدكتورة إليزافيتا دزانتييفا أخصائية الغدد الصماء، مخاطر الكربوهيدرات السريعة وكيف يمكن تقليل تأثيرها السلبي في الجسم.وتشير الطبيبة في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن الكربوهيدرات توفر الطاقة لجميع العمليات الجارية في الجسم. أي أنها ضرورية للإنسان. واستنادا إلى تركيبها الكيميائي تقسم الكربوهيدرات إلى بطيئة (الحبوب والمعكرونة وخبز الحبوب الكاملة)، وسريعة (السكر والعسل وعصير الفواكه والفطائر والفواكه الحلوة).

وهذا يعني أن امتصاص المجموعة الأولى في الجسم بطيء وتدريجي. أما الثانية فتمتص في الجسم بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الأنسولين في الدم. لذلك تشكل هذه الكربوهيدرات خطورة على صحة الإنسان.



وتقول: "يؤدي شطر الكربوهيدرات بسرعة إلى فرط أنسولين الدم. وبعد فترة وجيزة، يشعر الشخص بالجوع مرة أخرى، ويبدأ الجسم في الشعور بالحاجة إلى الكربوهيدرات، وخاصة الأطعمة الحلوة.

لذلك عند سوء استخدام الكربوهيدرات السريعة، تتطور لدى الأشخاص الذين لديهم ميل لاضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، مقاومة الأنسولين، ويزيد خطر الإصابة بداء السكري، وقد يعانون من مشكلات في الأوعية الدموية والكبد وما إلى ذلك".



ووفقا لها، لتقليل مخاطرها الصحية يمكن "إبطاء" عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات عن طريق تناول أطعمة معقدة التركيب معها.



وتقول: "يجب أن يكون هناك مزيج من الكربوهيدرات والبروتين والألياف. فمثلا، تحتوي الفاكهة الكاملة على الفركتوز، أي الكربوهيدرات، وكذلك على الألياف الغذائية. أما عصير الفاكهة فهو خلاصة السكر من الفاكهة، وهو دون ألياف، لذلك يمتص الجسم الفركتوز من العصير أسرع من الفاكهة الكاملة، ويمكن قول الشيء نفسه عن ألواح البروتين، التي بالإضافة إلى الكربوهيدرات تحتوي على البروتينات. لذلك تتحلل أبطأ من قطعة الشوكولاتة البسيطة. وهذا يشمل العصائد الغنية بالكربوهيدرات السريعة، حيث يؤدي تناولها إلى ارتفاع مستوى الأنسولين. ولكن عند تناولها مع البيض والجبن واللحم والأسماك تبطأ عملية إفراز الأنسولين". RT