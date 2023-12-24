الميلاتونين.. ماذا يحدث عندما تتناول كمية كبيرة منه؟



أتحدث عن الذين يستعملون الهاتف الذكي وهم على سرير النوم. فمن تمرير الصفحات لتتبع أخر الأخبار وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ليلا، فإن الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف لا يكون بعيدا عنهم.



وتؤكد الدراسات أن النظر إلى شاشة الهاتف الذكي لفترات طويلة على الفراش له أثر مدمر على النوم.

والسبب يعود إلى الميلاتونين وهو هرمون ينتج في الغدة الصنوبرية في الدماغ. ويؤدي الميلاتونين دورا أساسيا في تنظيم دورات النوم واليقظة في الجسم.

ويوصف أحيانا "بهرمون الظلام"، لأن مستوياته تنخفض أثناء النهار وترتفع بحلول الظلام، وفقا لما جاء في موقع بي بي سي.



وكلما زادت كمية الضوء وقت النوم، على غرار الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية، يضعف إنتاج الميلاتونين، ويجعل النوم صعب المنال. ولهذا السبب فإن واحدا من ثلاثة من الأمريكيين البالغين لا يحصلون على 7 أو 8 ساعات من النوم التي يحتاجها أغلب الناس.



ولا غرابة إذا أن يلجأ ملايين الناس إلى مكمل الميلاتونين للمساعدة في التغلب على الأرق وصعوبة النوم بعد العمل في المناوبة الليلية.

وإذا كان الميلاتونين يخضع للوصفة الطبية في بريطانيا، فإنه يباع من الصيدلية مباشرة في الولايات المتحدة. وتجده في الرفوف مع المكملات الغذائية والفيتامينات.



وتعطى للأطفال في سن مبكر أحيانا علكات فيها الميلاتونين لمساعدتهم على النوم ليلا.



لكن هناك قلق بين الأطباء من أضرار محتملة جراء استعمال الميلاتونين بهذا الشكل.



وخلال تفشي فيروس كورونا انتبه طبيب طوارئ الأطفال، في مستشفى بوستون، مايكل توس، إلى اتجاه مقلق يتمثل في تزايد عدد الأطفال المحالين على المستشفى بسبب الإفراط في تناول الميلاتونين، بشكل جنوني.



وقال الدكتور توس لبي بي سي: "استقبلنا أطفالا ابتلعوا الميلاتونين بالخطأ، ومراهقين أخذوا الميلاتونين بغرض إيذاء أنفسهم".



وكشفت دراسة شارك توس في إعدادها في 2022 أن عدد الاتصالات بشأن الإفراط في تناول جرعة زائدة من الميلاتونين ارتفع بنسبة 530 في المئة بين 2021 و2022.

وفي عام 2020 تلقت هيئات مكافحة السموم اتصالات بشأن تسمم الأطفال بجرعات زائدة من الميلاتونين أكثر من أي مادة أخرى.



وتأكدت هذه النتائج في دراسة لاحقة في 2023 وجدت أن عدد الأطفال المحالين على الطوارئ في مستشفيات الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 420 في المئة خلال عقد من الزمن.



ويقول توس إنه "من المرجح أن يكون ارتفاع نسبة التسمم بسبب تزايد استعمال الميلاتونين".



ويضيف: "فقد ارتفعت مبيعات الميلاتونين في السنوات الأخيرة، مثلما ارتفع استعمال الميلاتونين الخاص بالأطفال، الذين يتسممون بما في محيطهم. وعليه فإن توافر الميلاتونين بكثرة يؤدي إلى ارتفاع نسبة التسمم".



تجدر الإشارة إلى أن الأطفال المشمولين بالدراستين لم يكونوا يعانون من أي أعراض. وحتى لو كانت هناك أعراض فإنها بسيطة، مثل ألم في المعدة أو النعاس.



لكن الدراسة التي شملت 260,435 حالة تناول للميلاتونين، أشارت إلى أن 300 طفل أدخلوا العناية المركزة، و5 وضعوا في التنفس الاصطناعي، واثنان منهم فارقوا الحياة.



وارتبط تناول الميلاتونين بحالات وفاة بين الأطفال أيضا. وذكرت دراسة في 2019 حالتين، واحدة لطفل عمره 9 أشهر، وأخرى لطفل عمره 13 شهرا، وجدا دون حراك. وكشف تحليل الدم مستويات عالية من الميلاتونين في الحالتين.

ووجد الملاتونين في رضيع ذي 13 شهرا. لكن في الحالتين كانت هناك عوامل أخرى، قد تكون ساهمت في الوفاة.

فالرضيع الأول وجد نائما مع أخيه الأكبر منه، أما الثاني فقد ترك في غرفة الحرارة فيها عالية، وهذه من عوامل متلازمة موت الرضع المفاجئ.



وهناك تقارير عن آثار ضارة للميلاتونين على البالغين أيضا. فقد أشارت دراسة أجريت في مايو/أيار من هذا العام إلى موت امرأة عمرها 21 عاما بسبب تناول جرعة زائدة من الميلاتونين وديفينهيدرامين، وهو عقار يباع دون وصفة طبية لعلاج الحساسية والأرق وأعراض الزكام العام.

واصيب مراهق آخر بهبوط في ضغط الدم، بعدما حاول أخذ جرعة زائدة من الميلاتونين.



لكن يمكن أن تكون هذه الوفايات والأعراض الضارة سبهها ليس الميلاتونين، وإنما ظروف صحية غير معروفة لا علاقة لها بالميلاتونين.

والمشكلة أن الميلاتونين لا يصنف على أنه مكمل، فهو لا يخضع لرقابة هيئة الأدوية والأغذية.

ولم يخضع لتجارب سريرية دقيقة، وبالتالي لا نعرف تأثير الهرمون على الجسم. ولا نعرف كيف يتفاعل مع غيره من الأدوية والمكونات.



ويصف البروفيسور، ديفيد ري، أستاذ علم الغدد الصماء، ومدير معهد السير جول ثورن للأعصاب وتنظيم النوم في جامعة أوكسفورد، وضع استعمال الميلاتونين بأنه "فوضى عارمة".



ويقول: "لقد أجرى الناس دراسات، واشتروا هذه المنتجات، وقاسوا كمية الميلاتونين فيها، فلم يجدوا في أي حالة منها ما يعكس الموجود على العلبة".



لا تعرف الآلية التي تجعل الميلاتونين يؤدي إلى هذه الوفيات، والأعراض الضارة. كشفت الدراسات التي أجريت على الفئران والجرذان أن الميلاتونين له أثر مسمم إذا تم تناوله بجرعات كبيرة (أكثر من 400 ملغم\كغم)، لكن هذه الكمية أكبر بعشرات الآلاف من المرات من الكمية الموصوفة لعلاج اضطرابات النوم، التي تتراوح بين 2 و10 ملغم.



ما نعرفه هو أن الجسم يحتوي على مستقبلات الميلاتونين في الجهاز التناسلي والقلب والأوعية الدموية، وجهاز المناعة. لكن تأثيره خارج الدماغ لا يعرف عنه الشيء الكثير. والملايين من الناس يتناولون الميلاتونين يوميا دون آثار ضارة معروفة.



ويقول الأستاذ سانفورد أورباخ، مديرمركز اضطرابات النوم في بوسطن: "جميع الأدوية لها أعراض جانبية. ومقارنة بأدوية أخرى توصف لعلاج اضطرابات النوم، فهو غير مضر".



ويضيف: "لكن القلق يتعلق بما هو غير معروف. إذا أعطيته لطفل في سن النمو، ما هو تأثيره عليه بعد 10 أعوام؟ هذا ما لا نعرفه. ولا نعرف أيضا ما هي الكمية المفرطة من الميلاتونين، لأن الدراسات لم تتناول هذا الجانب".

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