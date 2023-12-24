Sunday, 24 December 2023 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التنمية: ضعف في برامج الرعاية اللاحقة

12/24/2023 4:21:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان- ينتهي العام الحالي مع استمرار وجود تشريعات جوهرية عالقة، تخص عمل وزارة التنمية الاجتماعية، أبرزها قانونان: عصري للعمل الاجتماعي، والجمعيات، في وقت تشير فيه تقارير رصدية رسمية، إلى ضعف برامج الرعاية اللاحقة.
ومع اقتراب حلول العام الجديد، يبقى تعديل قانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 وتعديلاته، عالقا في أروقة الحكومة، وهو الذي أدرج في موازنة الوزارة الرسمية لسنة 2023، وكذلك في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، إذ أدرج للعام الثاني على التوالي "كأولوية قصوى" دون أن ينجز، برغم تأكيدات رسمية متكررة بشأن الانتهاء من وضع مسودة مشروع قانون جديد، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، مع الإشارة في مشروع قانون الموازنة لوضع خطوات تنفيذية لإقرار القانون.
ويعتبر قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008، الحلقة الأعقد بين التشريعات العالقة لدى الوزارة، إذ شهد مناقشات ولقاءات بين المجتمع المدني والحكومة، دون أن يعلن عن أبرز ملامح المشروع المقترح حتى الآن رسميا.
وأعيد تشكيل لجنة خاصة لوضع مسودة مشروع معدّل لقانون الجمعيات في آب (أغسطس) الماضي، برئاسة أمين عام سجل الجمعيات بالوزارة طه المغاريز، وضمت ممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والاتحادين: النسائي العام، والجمعيات الخيرية وديوان الرأي والتشريع، وممثلين عن وزارات الداخلية والثقافة والبيئة، ومديرية الجمعيات بوزارة التنمية، وضمت على مستوى الخبراء 8 أعضاء من منظمات مجتمع مدني.
وبحسب ما علمت "الغد"، فإن اجتماعات اللجنة مستمرة، بخاصة بعد انعقاد خلوة تشاورية في منطقة البحر الميت في أيلول (سبتمبر) الماضي، لكن الوزارة وسجل الجمعيات لم يعلنا حتى الآن عما توصلت له اللجنة من مقترحات للتعديل على القانون، بحيث شكلت عدة لجان سابقة لتعديل القانون منذ 2014 دون حسم للمخرجات.
وفيما تفتتح وزارة التنمية الاجتماعية عامها الجديد، بمخصصات أقل من موازنة العام 2023 بنحو 674 ألف دينار، ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 125 ألف أسرة في العام 2019 إلى 220 ألف أسرة في العام الحالي، ضمن تطبيقات الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، المكونة من محاور: (كرامة) المتعلق بالمساعدات الاجتماعية عبر صندوق المعونة الوطنية، والذي ارتفعت مخصصاته أيضا في مشروع قانون موازنة العام 2024.
أما (الأحداث) فما يزال أيضا مشروع قانون معدل لقانون الأحداث لسنة 2014 عالقا، برغم وضع مسودة مشروع قانون سنة 2020 ونشرها على موقع ديوان التشريع والرأي في حينه، وكذلك مشروع نظام الحدث العامل.
وفي (الخدمات) فقد أطلق العام الحالي برنامج تقديم الخدمات النهارية لفئة كبار السن عبر 9 أندية لكبار السن منتشرة في المحافظات، وتوفير الرعاية المتكاملة في دور الإيواء وعددها 9 ويستفيد من خدماتها 400 مسن ومسنة، كملاذ أخير لتوفير الحماية لهم.
وبشأن توفير الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، كشفت الوزارة في تصريحات صدرت مؤخرا عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن معدل حالات العنف السنوي التي تتعامل معها النساء، يبلغ 10 آلاف حالة سنويا، يجري التعامل معهم وفق منهجية إدارة الحالة، لضمان الحد من عوامل الخطورة عليهن، وإعادة دمجهن في المجتمع، ورعاية وحماية الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية.
أما دور حماية النساء، فافتتحت دار للوفاق الأسري في العقبة، لتقدم خدماتها للمعنفات في المحافظات الجنوبية، لتضاف إلى دار الوفاق الأسري في عمان وإربد.
ولفتت بني مصطفى، إلى تأمين خدمات المأوى للأسر الفقيرة والعفيفة، اذ أنشئ برنامج الأسر الفقيرة والعفيفة، واستفاد منه 4832 أسرة، كما تتعاون الوزارة مع جهات حكومية مختصة، بإصدار بطاقة التأمين الصحي لأفراد الأسر المستهدفة في برامجها، لتمكنهم من تلقي الخدمات الطبية والعلاجية المجانية في المؤسسات الصحية العامة.

MENAFN24122023000072011014ID1107652793

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث