“مالية النواب” تناقش موازنة الأشغال والتخطيط

كما تناقش لجنة الصحة والغذاء مسودة نظام فحص الأدوية لسنة 2023، في الوقت الذي تناقش لجنة التربية واتلعليم ملاحظات مجالس التطوير التربوي حول التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع التربية والتعليم في المحافظات.

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