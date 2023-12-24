“مالية النواب” تناقش موازنة الأشغال والتخطيط

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تناقش اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد قانون الموازنة العامة لسنة 2024، حيث سيتم مناقشة موازنة وزارتي الأشغال العامة والإسكان ودائرة العطاءات الحكومية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والداوئر التابعة لها.
كما تناقش لجنة الصحة والغذاء مسودة نظام فحص الأدوية لسنة 2023، في الوقت الذي تناقش لجنة التربية واتلعليم ملاحظات مجالس التطوير التربوي حول التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع التربية والتعليم في المحافظات.
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