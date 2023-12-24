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“مالية النواب” تناقش موازنة الأشغال والتخطيط

12/24/2023 4:21:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تناقش اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد قانون الموازنة العامة لسنة 2024، حيث سيتم مناقشة موازنة وزارتي الأشغال العامة والإسكان ودائرة العطاءات الحكومية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والداوئر التابعة لها.


كما تناقش لجنة الصحة والغذاء مسودة نظام فحص الأدوية لسنة 2023، في الوقت الذي تناقش لجنة التربية واتلعليم ملاحظات مجالس التطوير التربوي حول التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع التربية والتعليم في المحافظات.


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