Sunday, 24 December 2023 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تمكين: 248 شكوى مُتعلقة بالعنف والتحرش في أماكن العمل

12/24/2023 4:21:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقت تمكين للدعم والمساندة (248) شكوى مُتعلقة بالعنف والتحرش في أماكن العمل، منها (216) شكوى مُقدمة من قبل إناث و(32) شكوى مقدمة من ذكور، خلال الفترة الواقعة بين العام 2021 حتى 31 تشرين الأول من العام 2023.
وورد هذا في حلقة جديدة من بودكاست "مع طلعة الضو" الذي تُعده "تمكين" بالتعاون مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية، وحملت عنوان "اتفاقية العنف والتحرش رقم 190"، التي أكدت أنّ عدد الشكاوى لا يُمثل الواقع الحقيقي لظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل، في ظل وجود عوامل عدة تمنع التقدم بشكاوى من قبل العاملين أهمها الثقافة المجتمعية التي تُحمّل السيدات مسؤولية التحرش بهن، ثم أن هناك قصور بالوعي بالإجراءات التي يجب اتخاذها حال التعرض للعنف والتحرش في مكان العمل، عدا الخوف من فقدان الوظيفة، إلى جانب صعوبة إثبات وقوع العنف أو التحرش في مكان العمل.
وقالت مسؤولة برنامج العمل اللائق للمرأة في المنطقة العربية، واختصاصية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم أصلان في البودكاست إنّ اتفاقية العنف لا تشمل فقط جميع العمال في أماكن العمل بل تشمل أيضًا العاملين عن بعد، والمستشارين والمراجعين للمؤسسات وأماكن العمل، وأيضًا تشمل المتدربون الموجودين في المنشأة.
وأشارت أصلان إلى أنّ الأردن مهتمة بالتوقيع على الاتفاقية وتم تشكيل لجنة حسب ما ورد من الحكومة للاطلاع على المصادقة، كذلك صاغت منظمة العمل موجز سياسات لمساعدة الحكومة الأردنية للاطلاع على الاتفاقية وتبيان تفاصيلها لمساعدتهم في عملية المصادقة.
في هذا السياق جاء في حلقة البودكست أن الاتفاقية وقع عليها 35 دولة من اصل 187 دولة من بينهم دولتين عربيتين هما جيبوتي والصومال.
وتلزم الاتفاقية رقم (190) الحكومات بضمان وجود قوانين وطنية شاملة ضد التحرش والعنف في العمل، منها تدابير الوقاية، وآليات الشكاوى، والمراقبة، والإنفاذ، ودعم الضحايا؛ والقوانين التي تُلزم أصحاب العمل باعتماد سياسات في مكان العمل ضد العنف والتحرش، وعليه قدمت منظمة العمل الدولية استراتيجية توضيحية لتسهيل عملية المصادقة على الاتفاقية حسب أصلان، موضحة أنه في حال مصادقة الأردن عليها ستكون أول دولة في المنطقة.
رئيسة النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرى السلمان، التي تُمثل شريحة كبيرة من العمال في قطاعات قد ينعرض فيها العمال لحالات من العنف والتحرش، قالت إنّ قطاعي الزراعة والمصانع غالبية العاملين فيهما من النساء، وسابقًا لم يكن في قانون العمل قبل تعديله تعريف للتحرش أي لم يكن هنالك حماية شاملة للعاملات، وفي حال تعرضت العاملة للاساءة كانت تلجأ للقضاء، لهذا الأمر تأتي الاتفاقية 190 التي تُلزم أطراف العمل بحماية أوسع للعاملات ضد العنف والتحرش والتمييز.
وبينت السلمان أنّ النقابة أدرجت بنود من الاتفاقية 190 باتفاقيات العمل الجماعية الموقعة مع أصحاب العمل منذ اعتمادها في العام 2019، وأنّه من خلال إدراج بنود يتعلق بالعنف والتحرش في أماكن العمل لاحظت النقابة تغيير من العمال بدأ واضحًا عند قراءة البنود ذات العلاقة، حيث استفسر العمال عنها وعن أهميتها، حيث وضحت النقابة أنّ هذه البنود تحمي العمال والعاملات من التعرض للعنف والتحرش.
وقالت السلمان إنّ بعض أصحاب العمل يتخوفون من الاتفاقية حيث تم ادراجها من خلال اتفاقيات العمل الجماعية في شركتين فقط، وهنالك شركات رفضت إضافة بند اتفاقية العنف والتحرش.
وكانت تمكين للدعم والمساندة أصدرت ورقة مُتخصصة تناولت فيها اتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتشريعات المحلية ذات العلاقة، في هذا السياق أوضحت مديرة البرامج في "تمكين" رانيا الصرايرة الأنشطة التي جرى تنفيذها وتتعلق بالاتفاقية ومنها: عقد سلسلة من جلسات رفع الوعي مع أصحاب العمل والنقابات العمالية والعمال للحديث عن أهمية تطبيق الاتفاقية في حماية العمال والمنشآت وأثر ذلك على زيادة الإنتاجية، إلى جانب تنفيذ حملة كسب تأييد من خلال إعداد أوراق تسلط الضوء على التغرات في التشريعات الأردنية وما يجب تعديله، وأهمية المصادقة على الاتفاقية.
وقالت الصرايرة إنّ تمكين قدمت مجموعة توصيات تساهم في حماية العاملين والعاملات من العنف والتحرش أهمها المصادقة على اتفاقية 190، وايجاد تعريف واضح في قانون العمل الأردني للتحرش، والعنف، والتمييز في مكان العمل، لأن تعريف التحرش قاصر وفضفاض ولا يتماشى مع الاتفاقية رقم (190) والمعايير المشار إليها فيها، كذلك بقيت مسألة اقتصار العقوبة الواردة في القانون على صاحب العمل أو من يمثله، ولم تشمل التحرش الذي قد يقع من زميل، أي أن هذه الامر لم يعالجه القانون، أمّا النقطة الجوهرية التي لم يعالجها القانون تمثلت بإعطائه حلا واحد لضحية التحرش وهو ترك العمل وقد لا ترغب الضحية بترك مكان العمل، إلى جانب العمل على إيجاد آلية للشكاوى مع الحفاظ على سرية معلومات مقدم الشكوى.

MENAFN24122023000072011014ID1107652790

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث