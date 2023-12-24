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بسبب كمائن القسام.. الاحتلال يعترف بحصيلة ثقيلة من القتلى

12/24/2023 4:21:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحصيلة ثقيلة لخسائره -خلال الساعات الماضية- في المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية والكمائن التي نصبتها لجنوده بعدة مواقع في قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال -مساء اليوم السبت- إن 5 ضباط وجنود قتلوا في معارك جنوب وشمال القطاع، لترتفع إلى 477 حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقبلها، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 44 عسكريا في معارك القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة إصابة 10 منهم خطيرة.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 189ضابطا وجنديا بجروح خطيرة في العمليات البرية بالقطاع، و310 جروحهم متوسطة، و327 حالات طفيفة.

عمليات نوعية
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قتلت اليوم عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين في كمائن نصبتها لقوات الاحتلال بالقطاع.
فقد قالت كتائب القسام إنها قتلت جميع أفراد 4 جيبات عسكرية إسرائيلية بكمين محكم في جحر الديك وسط القطاع، بعد تفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع في القوة الإسرائيلية.
وأضافت الكتائب أن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهدفوا قوات نجدة وإخلاء بمنطقة العملية، مشيرة إلى أن طائرات وسيارات إسعاف للاحتلال شوهدت تنقل القتلى من المكان.
وإلى الشرق من جحر الديك قرب السياج الحدودي، استهدف عناصر القسام قوة إسرائيلية راجلة بعبوة وأسلحة رشاشة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
وقبل ذلك، أعلنت كتائب القسام أنها فجرت عين نفق في قوة إسرائيلية خاصة في جحر الديك وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال في المنطقة نفسها.
وفي شمالي قطاع غزة، وتحديدا جباليا البلد، أكدت كتائب القسام أنها أوقعت عددا كبيرا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، مؤكدة أن الاشتباكات بهذا المحور مستمرة.
كما قالت إن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية في جباليا باستخدام صاروخين إسرائيليين لم ينفجرا، مؤكدة أن أحد المقاتلين أجهز على 4 جنود من مسافة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا.





وكانت كتائب القسام قالت إن عناصرها يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس الجمعة مع قوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
من جهته، أكد مراسل الجزيرة تواصل الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في جباليا.
وجنوبي القطاع، أكدت كتائب القسام أنها استدرجت 5 جنود إسرائيليين من وحدة "يهلوم" إلى نفق شرق خان يونس وفجرته بعد دخولهم إليه، مؤكدة القضاء عليهم من نقطة صفر.
كما دمر مقاتلو القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس، وهو ما أدى لاشتعال النيران فيها، بحسب ما ورد في أحد بيانات الجناح العسكري لحركة حماس.
كذلك قالت كتائب القسام إن عناصرها استهدفوا جنديين إسرائيليين بقذيفة "آر بي جي" في خان يونس أدت لمقتلهما فورا وتحولهما إلى أشلاء.
وفي محاور القتال الأخرى بمدينة غزة، أكدت الكتائب استهداف آليتين للاحتلال بقذيفتي "الياسين 105" وقتل جندي إسرائيلي من مسافة صفر في حي الشيخ رضوان.
من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت آليات للاحتلال توغلت شرق رفح جنوبي القطاع بوابل من قذائف الهاون، وأوقعت إصابات محققة فيها.
يأتي ذلك، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن دبابات للجيش بدأت عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

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