الجيش الأميركي يعلن إسقاط 4 مسيّرات استهدفت مدمرة تابعة له في البحر الأحمر

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن الجيش الأميركي إسقاط إحدى مدمراته 4 طائرات مسيرة استهدفتها في البحر الأحمر في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات استهدفت سفنا في البحر الأحمر والمحيط الهندي خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في منشور على منصة إكس أن المدمرة "يو إس إس لابون" التابعة للبحرية الأميركية تمكنت أمس السبت من إسقاط 4 طائرات مسيّرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الأحمر، مضيفة أنه لم يسجل وقوع إصابات.



وقالت إن المسيّرات أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، موضحة أن طائرة مسيّرة اقتربت أيضا من الناقلة "إم في بلامانين" التي ترفع العلم النرويجي، في حين أصابت طائرة مسيّرة أخرى الناقلة "إم في سايبابا" التي ترفع العلم الهندي، دون وقوع إصابات.

وأضافت "سنتكوم" أن المتمردين الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خطوط الملاحة في البحر الأحمر أمس السبت، دون الإبلاغ عن إصابة أي سفينة.



ودفعت هجمات الحوثيين كبرى شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر وتغيير مسارها نحو الطرف الجنوبي من أفريقيا على الرغم من ارتفاع التكاليف.



استهداف سفينتين قرب اليمن



وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت عن تعرض سفينتين لحادثين أمنيين، أحدهما في باب المندب والآخر غرب الحديدة.



وقالت الهيئة أمس السبت إنها تلقت تقريرا عن انفجار طائرة مسيرة قرب سفينة في محيط مضيق باب المندب على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن.



وذكرت الهيئة في مذكرة توضيحية "لم تعلن السفينة عن أضرار، وتردد أن جميع أفراد الطاقم سالمون، وتحقق السلطات في الأمر".



وفي حادث منفصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن تحليق طائرات مسيرة فوق سفينة في البحر الأحمر، قبل أن تنفجر على بعد 50 ميلا غرب الحديدة.



اتهام أميركي ونفي إيراني



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان أن ناقلة المواد الكيميائية التي تعرضت إلى هجوم أمس السبت قبالة سواحل الهند جرى استهدافها "بطائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أطلقت من إيران".



وأضافت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لشركة يابانية، موضحة أن حريقا نشب على متنها وتم إخماده.



وشن الحوثيون في الفترة الأخيرة أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت 10 سفن تجارية وفق وزارة الدفاع الأميركية، في حين اتهم البيت الأبيض إيران بدعم الجماعة وتزويدها بطائرات مسيرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية.



ونفى علي باقري نائب وزير الخارجية الإيراني أمس الاتهامات الأميركية قائلا إن الجماعة تتصرف من تلقاء نفسها، وأضاف لوكالة أنباء مهر الإيرانية أن "المقاومة تمتلك أدوات قوتها وتتصرف بناء على قراراتها وإمكانياتها".



وقال باقري إن "مزاعم بعض القوى كأميركا وكذلك الصهاينة بعد تلقي ضربات من حركة المقاومة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغير الواقع المتمثل في قوة المقاومة بالمنطقة".



ويقول الحوثيون إنهم يشنون الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(الجزيرة)