النفط يرتفع 3% مع تقلص مكاسب إنتاج أنغولا

MENAFN - Alghad Newspaper)حيث أنهت أسعار الخام تعاملات الأسبوع على تراجع.



وانخفضت أسعار النفط في ختام أسبوع التداولات أول من أمس قبيل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد وسط توقعات بأن تزيد أنجولا إنتاجها بعد انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن الأسعار صعدت في بداية الأسبوع بدعم من أنباء إيجابية حول الاقتصاد الأمريكي .

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.4 % لتبلغ عند التسوية 79.07 دولاراً للبرميل، نقلا عن رويترز.





كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو %0.5 إلى 73.56 دولاراً عند التسوية، إلا أن الخامين القياسيين ارتفعا بنحو 3 % الأسبوع الماضي بعد صعودهما بأقل من 1 % الأسبوع قبل الماضي.

