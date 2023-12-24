الأمانة تدعو للاستفادة من قرار إعفاء الغرامات قبل نهاية العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعت أمانة عمان الكبرى الاخوة المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بإعفاء المكلفين مما نسبته 70 بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم في حال تسديد الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات المستحقة حتى نهاية يوم 31/12/2023.
وبينت امكانية الدفع الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الأمانة من خلال
موقع أمانة عمان ، او ( إي فواتيركم ) ، او من خلال حساب المكلف البنكي ، والبطاقات الإئتمانية ، ومحافظ الموبايل الالكترونية ، او نقداً من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة .
واكدت الامانة جاهزيتها لاستقبال الاستفسارات بالخصوص من خلال الاتصال على هواتف مركز اتصال امانة عمان على الرقم 102 او الرقم 117180
وكانت الامانة عكست تطبيق قرار مجلس الوزراء على أنظمتها الإلكترونية، بما يتيح أمام المكلفين الراغبين بالاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات بنسبة 70 بالمئة الاستعلام والدفع.
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