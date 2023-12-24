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هيئة العقار تدعو مُلّاك العقارات في 48 حيا بـ3 مُدن لتسجيل عقاراتهم

12/24/2023 4:14:48 AM
(MENAFN- Al Watan) دعتْ الهيئةُ العامة للعقار ملاَّك العقارات في 48 حياً بمدن الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، ابتداءً من اليوم وحتى نهاية اليوم الـ 28 من شهر مارس 2024م.
وأوضحت الهيئة، أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء يتم عن طريق منصة السجل العقاري الإلكتروني ، حيث يتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار ( صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن المالك).
وبيّنت أنَّ هذه المرحلة تُعد هي المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري وتشمل 46 حياً بمدينة الرياض هي: حي الملك سلمان، والبساتين، والتضامن، والزاهر، والرسالة، والراية، والعلا، والمشرق، والخير، والعارض، والنرجس، والقيروان، والياسمين، والملقا، والصحافة، والندى، والربيع، والعقيق، وحطين، والنخيل، والمحمدية، والملك فهد، والورود، والرحمانية، والرائد، وجامعة الملك سعود، والمرسلات، والمغرزات، والنزهة، والملك عبدالله، والروضة، والقدس، والحمراء، والشهداء، وقرطبة، وجامعة الامام محمد بن سعود، والأندلس، والملك فيصل، وغرناطة، والنهضة، والخليج، وإشبيلية، واليرموك، والمونسية، والمعيزيلة، والقادسية ، إضافة إلى حي الشعلة بمدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة؛ حيث تضم هذه المرحلة أكثر من 368,565 ألف قطعة عقارية، وأنَّ السجلات العقارية التي يبدأ إصدارها اليوم في هذه الأحياء تتضمن بيانات وأوصاف العقار، وحالته وجميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات التي تمت خلال الفترة الماضية.
وأبانت الهيئة أنَّ شركة "السجل العقاري" قد أكملت استعدادها لتسجيل العقارات عن طريق المنصة الإلكترونية، أو زيارة المستفيدين لمراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري في رويال مول بمدينة الرياض، وفي البوابة الاقتصادية في مدينة الدمام، وفرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية سنتر، وذلك طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، حيث تم تجهيز هذه المراكز لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أي استفسارات أو متابعة للطلبات، ولتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مراكز خدمة العملاء حجز موعد عن طريق الموقع الرسم للسجل العقاري .

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