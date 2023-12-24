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12 قتيلاً و 39 جريحاً في انفجار مصنع بإندونيسيا

12/24/2023 4:14:47 AM
(MENAFN- Al Watan) لقي 12 شخصاً وأصيب 39 آخرين بجروح نتيجة انفجار وقع اليوم في مصنع لمعالجة النيكل في شرق إندونيسيا.
وأفاد المتحدث الرسمي للمنطقة الصناعية ديدي كورنيوان في بيان، أن الانفجار وقع في مصنع على جزيرة سولاويزي، حيث بلغ مجموع الضحايا حاليًا 51 شخصاً بينهم 12 شخصاً قتلوا في الحادث و39 أصيبوا بجروح تراوحت بين طفيفة وخطرة.
وأضاف أنّ التحقيق الأولى بين أنّ الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر، واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال وامتدّت إلى خزانات أكسجين، مشيرًا إلى أن الحريق أخمد قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

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