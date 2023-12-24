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مستشفى دله نمار يستبدل مفصل الركبة الكامل لخمسيني بتقنية محاكاة المفصل ما قبل الخشونة بجراحة اليوم الواحد

12/24/2023 4:14:47 AM
(MENAFN- Al Watan) حققت مجموعة مستشفيات دله -نمار ، حدثًا نوعيًّا مهمًّا، في مجال عمليات استبدال مفصل الركبة والمفاصل الصناعية، تمثل في إجراء عملية استبدال مفصل الركبة الكامل لمريض يبلغ 57 عاما، بتقنية محاكاة مفصل الركبة ما قبل الخشونة وخرج المريض في نفس يوم العملية، حيث أصبحت من جراحة اليوم الواحد، وذلك بقيادة الدكتور نايف بن عبدالله بن نويهض استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والعمليات المعقدة والفريق الطبي المرافق له.
وتعتبر مستشفيات دله من أبرز المستشفيات على مستوى المملكة والمنطقة التي تُجري جراحات اليوم الواحد، حيث أصبح اسمها مرادفًا لأعلى مستويات الثقة والكفاءة،يعززها في ذلك اهتمامها وشغفها بتقديم أعلى مستويات الرعاية للمرضى،بإشراف أفضل الخبراء والمتخصصين في القطاع الطبي، وتشمل عمليات اليوم الواحد مختلف التخصصات، ومن أبرز مزاياها أنه يمكن للمريض إجراء الجراحة والعودة إلى المنزل في نفس اليوم، الأمر الذي يجعله يشعر بالرضا وراحة نفسية تساعده على تماثله للشفاء العاجل وممارسة حياته الطبيعية.
وأوضح د.نايف بن عبدالله بن نويهض قائلا:" هذا الإنجاز الطبي تم بفضل من الله، ثم بفضل فريق طبي متكامل ومتابع للحالة من دكتور التخدير د.أحمد عبدالفتاح جبل والدكتور أحمد جواد هندي والدكتور محمد حمدي والدكتور عبدالرحمن وأخصائي العلاج الطبيعي بدر مجري العتيبي، حيث تم الإجراء بدون ألم، وخرج المريض من المستشفى في نفس يوم العملية بعد استبدال مفصل الركبة بساعات معدودة (جراحة اليوم الواحد)، مع استحداث برنامج تأهيلي سريع، تمكّن المريض من المشي بعد بضع ساعات من انتهاء العملية، وأدى ذلك للتخفيف كثيرًا من آلام ما بعد الجراحة".
تضم مجموعة دلّه الصحية، ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

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