إيطاليا تفرض غرامة بقيمة 5.8 ملايين يورو على مجموعة ميتا

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة الإيطالية للاتصالات (Agcom) فرض غرامة بقيمة 5,8 ملايين يورو (6,4 ملايين دولار) على مجموعة "ميتا" (فيسبوك وانستجرام) بسبب انتهاكها قانونا يمنع نشر إعلانات عن ألعاب المقامرة والحظ.
وذكر بيان للهيئة أنها "فرضت خلال جلسة لها في 20 ديسمبر، غرامة على مجموعة +ميتا بلاتفورمز ايرلاند ليميتيد+ بقيمة 5850000 يورو لانتهاكها قرارا يحظر الإعلانات المرتبطة بألعاب الحظ والمقامرة".
ولاحظت الهيئة "وجود محتوى ترويجي أو إعلاني آخر، بينهما ما هو غير مباشر، يتعلق بألعاب أو رهانات قد يحقق المستخدم مكاسب منها، في 18 حسابا (5 في انستجرام و13 في فيسبوك)، بالإضافة إلى 32 محتوى إعلانيا".
ويحظر القانون الإيطالي منذ العام 2018 "أي شكل من أشكال الإعلانات المرتبطة بالألعاب أو الرهانات ذات المكاسب وكذلك ألعاب الميسر، حتى لو كانت غير مباشرة"، في وسائل الإعلام وعبر اللوحات الإعلانية والمنصات الرقمية، وبينها شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة والتي تمثل أوروبا سوقا رئيسيا لها، غرمت مرات عدة، تحديدا بسبب انتهاكها قانون حماية البيانات الأوروبية، وعدم معالجتها بيانات مرتبطة بالقصر.
وكانت الهيئة الإيطالية للاتصالات غرمت أخيرا منصتي يوتيوب وتويتش للأسباب نفسها.
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