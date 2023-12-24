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إيطاليا تفرض غرامة بقيمة 5.8 ملايين يورو على مجموعة ميتا

12/24/2023 4:14:47 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الإيطالية للاتصالات (Agcom) فرض غرامة بقيمة 5,8 ملايين يورو (6,4 ملايين دولار) على مجموعة "ميتا" (فيسبوك وانستجرام) بسبب انتهاكها قانونا يمنع نشر إعلانات عن ألعاب المقامرة والحظ.
وذكر بيان للهيئة أنها "فرضت خلال جلسة لها في 20 ديسمبر، غرامة على مجموعة +ميتا بلاتفورمز ايرلاند ليميتيد+ بقيمة 5850000 يورو لانتهاكها قرارا يحظر الإعلانات المرتبطة بألعاب الحظ والمقامرة".
ولاحظت الهيئة "وجود محتوى ترويجي أو إعلاني آخر، بينهما ما هو غير مباشر، يتعلق بألعاب أو رهانات قد يحقق المستخدم مكاسب منها، في 18 حسابا (5 في انستجرام و13 في فيسبوك)، بالإضافة إلى 32 محتوى إعلانيا".
ويحظر القانون الإيطالي منذ العام 2018 "أي شكل من أشكال الإعلانات المرتبطة بالألعاب أو الرهانات ذات المكاسب وكذلك ألعاب الميسر، حتى لو كانت غير مباشرة"، في وسائل الإعلام وعبر اللوحات الإعلانية والمنصات الرقمية، وبينها شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة والتي تمثل أوروبا سوقا رئيسيا لها، غرمت مرات عدة، تحديدا بسبب انتهاكها قانون حماية البيانات الأوروبية، وعدم معالجتها بيانات مرتبطة بالقصر.
وكانت الهيئة الإيطالية للاتصالات غرمت أخيرا منصتي يوتيوب وتويتش للأسباب نفسها.

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