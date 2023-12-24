إقامة ملتقى التقييم الأول الأربعاء القادم

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" إقامة ملتقى التقييم الأول في مدينة الرياض يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر؛ بهدف مناقشة أبرز التعديلات والتحديثات التي طرأت على نظام المقيّمين المعتمدين واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، وتقاطعات أعمال المقيّم مع المهن الأخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بن بدر المنديل, أن هذا الملتقى يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير مهنة التقييم، وتبادل الخبرات والتجارب واستعراض أبرز مستجدات المهنة، ويعد خطوة مهمة نحو تطوير المهنة والعاملين فيها، ويعكس التزام الهيئة والأعضاء والمشاركين في تعزيز حضور مهنة التقييم والارتقاء بها على الصعيد المحلي والعالمي.
وأشار إلى أن الملتقى يتضمن جلسات حوارية مهنية يشارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذين والمسؤولين في الجهات المهنية, بالإضافة إلى استعراض عدد من أوراق العمل, ومستقبل مهنة التقييم ومستجدات المعايير الدولية. ودعت الهيئة المهتمين بحضور الملتقى إلى التسجيل عبر الرابط
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