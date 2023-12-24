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إقامة ملتقى التقييم الأول الأربعاء القادم

12/24/2023 4:14:47 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" إقامة ملتقى التقييم الأول في مدينة الرياض يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر؛ بهدف مناقشة أبرز التعديلات والتحديثات التي طرأت على نظام المقيّمين المعتمدين واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، وتقاطعات أعمال المقيّم مع المهن الأخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بن بدر المنديل, أن هذا الملتقى يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير مهنة التقييم، وتبادل الخبرات والتجارب واستعراض أبرز مستجدات المهنة، ويعد خطوة مهمة نحو تطوير المهنة والعاملين فيها، ويعكس التزام الهيئة والأعضاء والمشاركين في تعزيز حضور مهنة التقييم والارتقاء بها على الصعيد المحلي والعالمي.
وأشار إلى أن الملتقى يتضمن جلسات حوارية مهنية يشارك فيها عدد من الرؤساء التنفيذين والمسؤولين في الجهات المهنية, بالإضافة إلى استعراض عدد من أوراق العمل, ومستقبل مهنة التقييم ومستجدات المعايير الدولية. ودعت الهيئة المهتمين بحضور الملتقى إلى التسجيل عبر الرابط

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