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218 مليار دولار عائدات شركات الاتصالات الصينية خلال 11 شهرًا

12/24/2023 4:14:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، أن صناعة الاتصالات في الصين سجلت نموا مستقرا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، مدفوعة بالأعمال الناشئة.

وبلغت العائدات المجمعة لأعمال الشركات في القطاع 1.55 تريليون يوان، اي نحو 218 مليار دولار، في الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين، بارتفاع بنسبة 6.9% على أساس سنوي، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

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وخلال هذه الفترة، واصلت القطاعات الناشئة، مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، تسجيل أداء قويا.

وشهدت شركات الاتصالات الثلاثة العملاقة في الصين، وهى تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم، قفزة في إيراداتها من الأعمال الناشئة بنسبة 20.1% على أساس سنوي إلى 332.6 مليار يوان، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بنسبة 3.8 نقطة مئوية.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت الإيرادات من الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبتي 39.7% و43.3% على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة في العام السابق.

وحققت خدمات الإنترنت عريض النطاق إيرادات بقيمة 240.4 مليار يوان لشركات الاتصالات الصينية الثلاثة العملاقة المذكورة آنفا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 8.5% على أساس سنوي، حسبما كشفت البيانات.

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