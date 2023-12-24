218 مليار دولار عائدات شركات الاتصالات الصينية خلال 11 شهرًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، أن صناعة الاتصالات في الصين سجلت نموا مستقرا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، مدفوعة بالأعمال الناشئة.
وبلغت العائدات المجمعة لأعمال الشركات في القطاع 1.55 تريليون يوان، اي نحو 218 مليار دولار، في الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين، بارتفاع بنسبة 6.9% على أساس سنوي، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
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وخلال هذه الفترة، واصلت القطاعات الناشئة، مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، تسجيل أداء قويا.
وشهدت شركات الاتصالات الثلاثة العملاقة في الصين، وهى تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم، قفزة في إيراداتها من الأعمال الناشئة بنسبة 20.1% على أساس سنوي إلى 332.6 مليار يوان، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بنسبة 3.8 نقطة مئوية.
وعلى وجه التحديد، ارتفعت الإيرادات من الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبتي 39.7% و43.3% على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة في العام السابق.
وحققت خدمات الإنترنت عريض النطاق إيرادات بقيمة 240.4 مليار يوان لشركات الاتصالات الصينية الثلاثة العملاقة المذكورة آنفا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 8.5% على أساس سنوي، حسبما كشفت البيانات.
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