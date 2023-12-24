شحنات السماعات والساعات الذكية الصينية ترتفع 7.5% الربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت شحنات الصين من الأجهزة القابلة للارتداء بنسبة 7.5% على أساس سنوي لتصل إلى 34.7 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2023، وفقا لتقرير صناعي نشرته شركة البيانات الدولية.

وذكرت الشركة أنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، شحنت الصين 19.24 مليون وحدة من الأجهزة التي يتم ارتداؤها على الأذن، بزيادة قدرها 9.8% على أساس سنوي.

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وارتفعت شحنات الساعات الذكية في السوق الصينية بنسبة 5.5% على أساس سنوي لتصل إلى 11.4 مليون وحدة، في حين ارتفعت شحنات أساور المعصم بنسبة 2.2% على أساس سنوي لتصل إلى 3.98 مليون وحدة.