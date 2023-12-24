شحنات السماعات والساعات الذكية الصينية ترتفع 7.5% الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت شحنات الصين من الأجهزة القابلة للارتداء بنسبة 7.5% على أساس سنوي لتصل إلى 34.7 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2023، وفقا لتقرير صناعي نشرته شركة البيانات الدولية.
وذكرت الشركة أنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، شحنت الصين 19.24 مليون وحدة من الأجهزة التي يتم ارتداؤها على الأذن، بزيادة قدرها 9.8% على أساس سنوي.
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وارتفعت شحنات الساعات الذكية في السوق الصينية بنسبة 5.5% على أساس سنوي لتصل إلى 11.4 مليون وحدة، في حين ارتفعت شحنات أساور المعصم بنسبة 2.2% على أساس سنوي لتصل إلى 3.98 مليون وحدة.
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