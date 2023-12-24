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شركات الحكومة الصينية تسجل تقدما في التنمية منخفضة الكربون

12/24/2023 4:14:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا في الصين تقدما جديدا في التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون في عام 2022، وسط توجه البلاد للوصول إلى ذروتها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق الحياد الكربوني.

وذكر كتاب أزرق، صدر مؤخرا، حول أداء المسؤولية الاجتماعية للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا، أنه في عام 2022 انخفض استهلاك الطاقة في الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا لكل 10 آلاف يوان، أي نحو 1409 دولارات من الناتج المحلي الأجمالي بنسبة 6.09% مقارنة مع نظيره في نهاية فترة الخطة الخمسية الـ13 (2016-2020).

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وأظهرت البيانات أن حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل 10 آلاف يوان من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 11.5% في عام 2022، مقارنة مع نظيره في نهاية فترة الخطة الخمسية الـ13.

وتعتبر التنمية الخضراء من بين المجالات التسعة التي شهدت فيها الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا، تقدما في عام 2022، وفقا لما ذكر الكتاب الأزرق.

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