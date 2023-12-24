شركات الحكومة الصينية تسجل تقدما في التنمية منخفضة الكربون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا في الصين تقدما جديدا في التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون في عام 2022، وسط توجه البلاد للوصول إلى ذروتها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق الحياد الكربوني.
وذكر كتاب أزرق، صدر مؤخرا، حول أداء المسؤولية الاجتماعية للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا، أنه في عام 2022 انخفض استهلاك الطاقة في الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا لكل 10 آلاف يوان، أي نحو 1409 دولارات من الناتج المحلي الأجمالي بنسبة 6.09% مقارنة مع نظيره في نهاية فترة الخطة الخمسية الـ13 (2016-2020).
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وأظهرت البيانات أن حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل 10 آلاف يوان من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 11.5% في عام 2022، مقارنة مع نظيره في نهاية فترة الخطة الخمسية الـ13.
وتعتبر التنمية الخضراء من بين المجالات التسعة التي شهدت فيها الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا، تقدما في عام 2022، وفقا لما ذكر الكتاب الأزرق.
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