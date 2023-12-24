المدفوعات غير النقدية بالصين تنمو 4% الربع الثالث على أساس سنوي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني، أن المدفوعات غير النقدية التي تعاملت معها البنوك الصينية حافظت على نموها في الربع الثالث من عام 2023.
وحسب تقرير للبنك المركزي، بلغت المدفوعات غير النقدية عبر البطاقات المصرفية ووسائط الدفع الإلكتروني والأوراق التجارية والتحويلات الائتمانية والتسويات الأخرى 1326.19 تريليون يوان، أي نحو 186.91 تريليون دولار، خلال هذه الفترة، بزيادة 3.92% على أساس سنوي.
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واستحوذت المدفوعات الإلكترونية على حصة الأسد من المدفوعات غير النقدية، حيث بلغ إجمالي قيمة المعاملات 858.34 تريليون يوان، حسبما ذكر التقرير.
وأظهرت نظرة فاحصة على بيانات وسائط الدفع الإلكتروني، أن المدفوعات عبر الهاتف المحمول توسعت بنسبة 10.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 137.71 تريليون يوان.
كما ارتفعت معاملات البطاقات المصرفية في الربع الثالث بنسبة بلغت 1.74% على أساس سنوي، لتصل إلى 260.77 تريليون يوان، حسبما كشفت البيانات.
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