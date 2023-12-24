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المدفوعات غير النقدية بالصين تنمو 4% الربع الثالث على أساس سنوي

12/24/2023 4:14:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني، أن المدفوعات غير النقدية التي تعاملت معها البنوك الصينية حافظت على نموها في الربع الثالث من عام 2023.

وحسب تقرير للبنك المركزي، بلغت المدفوعات غير النقدية عبر البطاقات المصرفية ووسائط الدفع الإلكتروني والأوراق التجارية والتحويلات الائتمانية والتسويات الأخرى 1326.19 تريليون يوان، أي نحو 186.91 تريليون دولار، خلال هذه الفترة، بزيادة 3.92% على أساس سنوي.

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واستحوذت المدفوعات الإلكترونية على حصة الأسد من المدفوعات غير النقدية، حيث بلغ إجمالي قيمة المعاملات 858.34 تريليون يوان، حسبما ذكر التقرير.

وأظهرت نظرة فاحصة على بيانات وسائط الدفع الإلكتروني، أن المدفوعات عبر الهاتف المحمول توسعت بنسبة 10.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 137.71 تريليون يوان.

كما ارتفعت معاملات البطاقات المصرفية في الربع الثالث بنسبة بلغت 1.74% على أساس سنوي، لتصل إلى 260.77 تريليون يوان، حسبما كشفت البيانات.

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