495 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لـشنتشن الصينية بـ11 شهرًا

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت مدينة شنتشن الصينية، نموا في تجارتها الخارجية بنسبة 6.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.51 تريليون يوان، أي نحو 494.7 مليار دولار، في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023.

وخلال هذه الفترة، ارتفعت صادرات شنتشن بنسبة 13.6% على أساس سنوي إلى 2.24 تريليون يوان، وشكل إجمالي حجم التجارة الخارجية للمدينة 9.2 من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد، بحسب بيانات جمارك شنتشن.

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وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بلغ حجم واردات وصادرات الشركات الخاصة 2.29 تريليون يوان، بزيادة 12.5% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 65.4% من إجمالي حجم التجارة الخارجية للمدينة.

ونمت صادرات المدينة من المنتجات الميكانيكية والإلكترونية بنسبة 7.9% إلى 1.62 تريليون يوان، ما يمثل 72.6% من إجمالي صادرات المدينة خلال تلك الفترة.

وعلاوة على ذلك، ارتفعت صادرات المدينة من الثلاثي الأخضر الكثيف التكنولوجيا - بطاريات الليثيوم-أيون والمركبات الكهربائية والبطاريات الشمسية - بشكل هائل خلال الأشهر الـ11 الأولى بنسب بلغت 19.4% و273.9% و32.1% على التوالي.