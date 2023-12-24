495 مليار دولار حجم التجارة الخارجية لـشنتشن الصينية بـ11 شهرًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت مدينة شنتشن الصينية، نموا في تجارتها الخارجية بنسبة 6.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.51 تريليون يوان، أي نحو 494.7 مليار دولار، في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023.
وخلال هذه الفترة، ارتفعت صادرات شنتشن بنسبة 13.6% على أساس سنوي إلى 2.24 تريليون يوان، وشكل إجمالي حجم التجارة الخارجية للمدينة 9.2 من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد، بحسب بيانات جمارك شنتشن.
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وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بلغ حجم واردات وصادرات الشركات الخاصة 2.29 تريليون يوان، بزيادة 12.5% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 65.4% من إجمالي حجم التجارة الخارجية للمدينة.
ونمت صادرات المدينة من المنتجات الميكانيكية والإلكترونية بنسبة 7.9% إلى 1.62 تريليون يوان، ما يمثل 72.6% من إجمالي صادرات المدينة خلال تلك الفترة.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت صادرات المدينة من الثلاثي الأخضر الكثيف التكنولوجيا - بطاريات الليثيوم-أيون والمركبات الكهربائية والبطاريات الشمسية - بشكل هائل خلال الأشهر الـ11 الأولى بنسب بلغت 19.4% و273.9% و32.1% على التوالي.
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