نيجيريا تعتزم الاستحواذ على بنكين اشتراهما محافظ المركزي المعزول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعمل نيجيريا على الاستحواذ على بنكين يُزعم أن محافظ البنك المركزي السابق المسجون جودوين إميفيل اشتراهما بخصم كبير، وفق تقرير صادر عن محقق خاص عينه الرئيس بولا تينوبو.
أوقف إميفيل عن العمل بعد وقت قصير من تولي تينوبو منصبه في أواخر مايو، قبل القبض عليه لاحقاً واحتجازه بتهم تشمل الاحتيال.
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أمر الرئيس النيجيري بعد ذلك بإجراء تحقيق في عمليات البنك المركزي وأمره بالعمل مع الأجهزة الأمنية ومكافحة الفساد.
استحوذ محافظ البنك المركزي السابق على بنكين، هما“يونيون بنك أوف نيجيريا” (Union Bank of Nigeria) و”كيستون بنك” (Keystone Bank)، من خلال عدة وكلاء عبر ثروة“غير مشروعة” وبدون دليل على الدفع، وفق تقرير المحقق الخاص جيم أوبازي المقدم إلى الرئيس وأطلعت عليه“بلومبرغ”.
أظهرت المراجعة الأولية أن“كيستون” تم الحصول عليه بالمجان، وفقاً للتقرير الذي أفاد باستخدام بعض الأشخاص وكلاء بتواطؤ ومساعدة جودوين إميفيل والبنك المركزي النيجيري للاستحواذ على البنكين.
نفى إميفيل، الذي لا يزال في السجن، ارتكاب أي مخالفات. ورفض محاموه التعليق على نتائج التحقيق. ولم يرد متحدث باسم الحكومة بعد على طلب للتعليق.
المصدر:
MENAFN24122023000202011048ID1107652748
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