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نيجيريا تعتزم الاستحواذ على بنكين اشتراهما محافظ المركزي المعزول

12/24/2023 4:14:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعمل نيجيريا على الاستحواذ على بنكين يُزعم أن محافظ البنك المركزي السابق المسجون جودوين إميفيل اشتراهما بخصم كبير، وفق تقرير صادر عن محقق خاص عينه الرئيس بولا تينوبو.

أوقف إميفيل عن العمل بعد وقت قصير من تولي تينوبو منصبه في أواخر مايو، قبل القبض عليه لاحقاً واحتجازه بتهم تشمل الاحتيال.

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أمر الرئيس النيجيري بعد ذلك بإجراء تحقيق في عمليات البنك المركزي وأمره بالعمل مع الأجهزة الأمنية ومكافحة الفساد.

استحوذ محافظ البنك المركزي السابق على بنكين، هما“يونيون بنك أوف نيجيريا” (Union Bank of Nigeria) و”كيستون بنك” (Keystone Bank)، من خلال عدة وكلاء عبر ثروة“غير مشروعة” وبدون دليل على الدفع، وفق تقرير المحقق الخاص جيم أوبازي المقدم إلى الرئيس وأطلعت عليه“بلومبرغ”.

أظهرت المراجعة الأولية أن“كيستون” تم الحصول عليه بالمجان، وفقاً للتقرير الذي أفاد باستخدام بعض الأشخاص وكلاء بتواطؤ ومساعدة جودوين إميفيل والبنك المركزي النيجيري للاستحواذ على البنكين.

نفى إميفيل، الذي لا يزال في السجن، ارتكاب أي مخالفات. ورفض محاموه التعليق على نتائج التحقيق. ولم يرد متحدث باسم الحكومة بعد على طلب للتعليق.

المصدر:

MENAFN24122023000202011048ID1107652748

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