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بنكا بانمور وليبروم البريطانيان يجريان محادثات للاندماج

12/24/2023 4:14:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يجري البنك الاستثماري البريطاني“بانمور جوردون” (Panmure Gordon)، الذي يسيطر عليه رئيس“باركليز” السابق بوب دايموند، و”ليبروم” (Liberum) محادثات بشأن الاندماج، حسبما ذكرت صحيفة“تايمز أوف لندن”، دون أن تذكر مصدرها للمعلومات.

وشهد هذا القطاع العديد من حالات الاندماج في الآونة الأخيرة، إذ يواجه الحي المالي في لندن تراجعاً حاداً في نشاط سوق رأس المال، مما أثر بشدة على العديد من شركات الوساطة البريطانية.

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قالت الصحيفة إن الاتفاق بين البنكين المتنافسين سيكون معقداً لأن“ليبروم” مملوك لموظفيه. ولم يعلق“بانمور” و”ليبروم” على تقرير صحيفة“تايمز”.

اتفقت“فين كاب غروب” (FinnCap Group) و”سينكوس سيكيوريتيز” (Cenkos Securities) على الاندماج في شهر مارس فيما يُعرف الآن باسم“كافينديش” (Cavendish) – وجاءت الصفقة لمساعدتهما على النجاة من فترة ضعف في عقد الصفقات وجمع رأس المال للشركات المدرجة. في أبريل، استحوذ“دويتشه بنك” على“نوميس” (Numis)، أحد أشهر بنوك الاستثمار في المملكة المتحدة، في صفقة قيمتها 410 ملايين جنيه إسترليني.

المصدر:

MENAFN24122023000202011048ID1107652747

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