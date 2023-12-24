بنكا بانمور وليبروم البريطانيان يجريان محادثات للاندماج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يجري البنك الاستثماري البريطاني“بانمور جوردون” (Panmure Gordon)، الذي يسيطر عليه رئيس“باركليز” السابق بوب دايموند، و”ليبروم” (Liberum) محادثات بشأن الاندماج، حسبما ذكرت صحيفة“تايمز أوف لندن”، دون أن تذكر مصدرها للمعلومات.
وشهد هذا القطاع العديد من حالات الاندماج في الآونة الأخيرة، إذ يواجه الحي المالي في لندن تراجعاً حاداً في نشاط سوق رأس المال، مما أثر بشدة على العديد من شركات الوساطة البريطانية.
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قالت الصحيفة إن الاتفاق بين البنكين المتنافسين سيكون معقداً لأن“ليبروم” مملوك لموظفيه. ولم يعلق“بانمور” و”ليبروم” على تقرير صحيفة“تايمز”.
اتفقت“فين كاب غروب” (FinnCap Group) و”سينكوس سيكيوريتيز” (Cenkos Securities) على الاندماج في شهر مارس فيما يُعرف الآن باسم“كافينديش” (Cavendish) – وجاءت الصفقة لمساعدتهما على النجاة من فترة ضعف في عقد الصفقات وجمع رأس المال للشركات المدرجة. في أبريل، استحوذ“دويتشه بنك” على“نوميس” (Numis)، أحد أشهر بنوك الاستثمار في المملكة المتحدة، في صفقة قيمتها 410 ملايين جنيه إسترليني.
المصدر:
MENAFN24122023000202011048ID1107652747
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