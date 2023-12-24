اليابان تنفق 1.16 مليار دولار لتنظيم إكسبو 2025 وقلق بشأن التكلفة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مصادر يابانية مطلعة، أن الحكومة المركزية تعتزم إنفاق مبلغًا أعلى من المتوقع قدره 164.7 مليار ين، أي نحو 1.16 مليار دولار، لتنظيم معرض إكسبو 2025، وسط قلق عام بشأن التكلفة المتضخمة لهذا الحدث العالمي.

وأفادت وكالة أنباء“كيودو” اليابانية، اليوم الأحد، أنه بالإضافة إلى هذا المبلغ، الذي يتضمن الإنفاق على أنشطة تقديم العطاءات، من المتوقع أن تضخ الحكومة المركزية والسلطات المحلية والقطاع الخاص نحو 9.7 تريليون ين أخرى في تطوير البنية التحتية اللازمة لهذا الحدث.

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ومع زيادة التكلفة عما كان مقدرًا في البداية، ستقوم الحكومة بتشكيل لجنة تضم خبراء خارجيين لفحص ما إذا كان الاستمرار في ضخ كميات هائلة من أموال دافعي الضرائب في المشروع أمرا مناسبا.

ومن أصل 9.7 تريليون ين، سيتم إنفاق 839 مليار ين على بناء البنية التحتية لمعرض إكسبو 2025 في غرب اليابان، المقرر عقده في الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، مثل الطريق المؤدي إلى مكان انعقاد المعرض في يوميشيما، وهي جزيرة صناعية في خليج أوساكا.

وتشمل النفقات أيضًا الأموال التي تم تأمينها لتحسين الطرق والأنهار المرتبطة بالحدث في المنطقة وما حولها، والتي من المتوقع أن تنضم إليها حوالي 160 دولة ومنطقة.

وقالت الحكومة إنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص حوالي 3.4 تريليون ين لمشاريع توضيحية في هذا الحدث مثل“السيارات الطائرة”، في حين أعلنت وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة أن لجنة الخبراء التي ستشكلها الوزارة ستراجع التكاليف ونفقات التشغيل كل ثلاثة أشهر.

وقال وزير الصناعة كين سايتو في مؤتمر صحفي:” نود إجراء فحوصات منتظمة ومستمرة على تكلفة معرض إكسبو 2025. وسنقوم بمراجعة التكاليف باستمرار حتى لا نتسبب في أعباء غير ضرورية على الجمهور”.

ولا تزال المشاعر العامة تجاه الحدث متشككة – حسب كيودو- حيث تضاعف الإنفاق على تطوير المكان تقريبًا عن التقدير السابق إلى 235 مليار ين وسط ارتفاع تكاليف المواد ورسوم العمل فيما سيتم تقسيم التكلفة الإجمالية بالتساوي بين الحكومة المركزية، وحكومات محافظة أوساكا والمدن، ومجتمع الأعمال.