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بدجت السعودية تستحوذ على أسهم عالم السيارات

12/24/2023 4:14:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استحوذت“الشركة المتحدة الدولية للمواصلات” (بدجت السعودية) على شركة“عالم السيارات”، مقابل 455 مليون ريال (نحو 121 مليون دولار)، وفقاً لإفصاح نشر على موقع“تداول”.

وفقاً للإفصاح، فإن“بدجت” ستستحوذ من خلال إحدى الشركات المملوكة بالكامل لها، وهي شركة“الجذور الراسخة للنقليات المحدودة” (رحال)، على كامل أسهم“عالم السيارات”، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة في“بدجت السعودية” لمالك شركة“عالم السيارات”، وهي“الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة” (سدكو).

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كما سيتم رفع رأسمال“بدجت السعودية” بـ70 مليون ريال إلى 781.7 مليون ريال، عبر إصدار 7 ملايين سهم عادي.

وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في“بدجت السعودية” من 100% إلى 91.04%.


المصدر:

MENAFN24122023000202011048ID1107652745

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