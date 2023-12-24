بدجت السعودية تستحوذ على أسهم عالم السيارات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استحوذت“الشركة المتحدة الدولية للمواصلات” (بدجت السعودية) على شركة“عالم السيارات”، مقابل 455 مليون ريال (نحو 121 مليون دولار)، وفقاً لإفصاح نشر على موقع“تداول”.
وفقاً للإفصاح، فإن“بدجت” ستستحوذ من خلال إحدى الشركات المملوكة بالكامل لها، وهي شركة“الجذور الراسخة للنقليات المحدودة” (رحال)، على كامل أسهم“عالم السيارات”، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة في“بدجت السعودية” لمالك شركة“عالم السيارات”، وهي“الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة” (سدكو).
موضوعات متعلقة
“مايكروسوفت” تدرس استخدام سوائل لتبريد رقائق الذكاء الاصطناعي “أسمنت القصيم” السعودية تستحوذ على أسهم“حائل” 98.6 مليار دولار محفظة قروض بنك مينشنج الصيني للشركات الصغيرة
كما سيتم رفع رأسمال“بدجت السعودية” بـ70 مليون ريال إلى 781.7 مليون ريال، عبر إصدار 7 ملايين سهم عادي.
وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في“بدجت السعودية” من 100% إلى 91.04%.
المصدر:
MENAFN24122023000202011048ID1107652745
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.