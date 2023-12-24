98.6 مليار دولار محفظة قروض بنك مينشنج الصيني للشركات الصغيرة

MENAFN - Al-Borsa News) شهد بنك مينشنج الصيني ارتفاع إجمالي قروضه للشركات الصغيرة إلى أكثر 700 مليار يوان (98.59 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي.

وبداية من عام 2008، عندما بدأ بنك مينشنج التركيز على الخدمات المالية للشركات الصغيرة، قدم البنك قروضا بأكثر من 6.7 تريليون يوان للشركات الصغيرة.

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وقال رئيس البنك، تشنج وان تشيون، إن البنك سيواصل تحسين الآلية طويلة الأجل للخدمات المالية للشركات الصغيرة وسيعمل على تحسين جودة وكفاءة مثل هذه الخدمات المالية.

وتأسس البنك رسميا في بكين عام 1996، وهو أول بنك تجاري وطني مساهم، في الصين، حيث تم إطلاقه وتأسيسه بشكل رئيسي من قبل شركات غير مملوكة للدولة.

وبلغ إجمالي أصول البنك 7.26 تريليون يوان، فيما وصل صافي أصوله إلى قرابة 600 مليار يوان في نهاية عام 2022.