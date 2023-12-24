Sunday, 24 December 2023 01:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


98.6 مليار دولار محفظة قروض بنك مينشنج الصيني للشركات الصغيرة

12/24/2023 4:14:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد بنك مينشنج الصيني ارتفاع إجمالي قروضه للشركات الصغيرة إلى أكثر 700 مليار يوان (98.59 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي.

وبداية من عام 2008، عندما بدأ بنك مينشنج التركيز على الخدمات المالية للشركات الصغيرة، قدم البنك قروضا بأكثر من 6.7 تريليون يوان للشركات الصغيرة.

موضوعات متعلقة “مايكروسوفت” تدرس استخدام سوائل لتبريد رقائق الذكاء الاصطناعي “أسمنت القصيم” السعودية تستحوذ على أسهم“حائل” “بدجت” السعودية تستحوذ على أسهم“عالم السيارات”

وقال رئيس البنك، تشنج وان تشيون، إن البنك سيواصل تحسين الآلية طويلة الأجل للخدمات المالية للشركات الصغيرة وسيعمل على تحسين جودة وكفاءة مثل هذه الخدمات المالية.

وتأسس البنك رسميا في بكين عام 1996، وهو أول بنك تجاري وطني مساهم، في الصين، حيث تم إطلاقه وتأسيسه بشكل رئيسي من قبل شركات غير مملوكة للدولة.

وبلغ إجمالي أصول البنك 7.26 تريليون يوان، فيما وصل صافي أصوله إلى قرابة 600 مليار يوان في نهاية عام 2022.

MENAFN24122023000202011048ID1107652744

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث