98.6 مليار دولار محفظة قروض بنك مينشنج الصيني للشركات الصغيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد بنك مينشنج الصيني ارتفاع إجمالي قروضه للشركات الصغيرة إلى أكثر 700 مليار يوان (98.59 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي.
وبداية من عام 2008، عندما بدأ بنك مينشنج التركيز على الخدمات المالية للشركات الصغيرة، قدم البنك قروضا بأكثر من 6.7 تريليون يوان للشركات الصغيرة.
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وقال رئيس البنك، تشنج وان تشيون، إن البنك سيواصل تحسين الآلية طويلة الأجل للخدمات المالية للشركات الصغيرة وسيعمل على تحسين جودة وكفاءة مثل هذه الخدمات المالية.
وتأسس البنك رسميا في بكين عام 1996، وهو أول بنك تجاري وطني مساهم، في الصين، حيث تم إطلاقه وتأسيسه بشكل رئيسي من قبل شركات غير مملوكة للدولة.
وبلغ إجمالي أصول البنك 7.26 تريليون يوان، فيما وصل صافي أصوله إلى قرابة 600 مليار يوان في نهاية عام 2022.
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