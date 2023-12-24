أسمنت القصيم السعودية تستحوذ على أسهم حائل

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“أسمنت القصيم” السعودية اتفاقية تنفيذ ملزمة للاستحواذ على شركة“أسمنت حائل” من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية، وفقاً لإفصاح على موقع“تداول”.

وتُعتبر هذه الصفقة أول عملية اندماج في شركات الأسمنت السعودية.

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ووفقاً للإفصاح، بلغ تقييم سعر سهم“أسمنت حائل” لأغراض الصفقة 13.27 ريال (نحو 3.54 دولار)، ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم“أسمنت حائل” لأغراض الصفقة 1.299 مليار ريال.

وبإتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي“أسمنت حائل” ما نسبته 18.6% من رأسمال“أسمنت القصيم”، بعد زيادة رأس مالها.

كانت“أسمنت القصيم” أعلنت في سبتمبر الماضي، إبرام مذكرة تفاهم غير ملزمة مع أسمنت حائل بخصوص صفقة محتملة لمبادلة أوراق مالية.

تعاني شركات الأسمنت السعودية من ضعف المبيعات وانخفاض الأسعار في ظل احتدام المنافسة، ولكنها الآن تراهن على استضافة الرياض لـ”إكسبو 2030′′ لإنعاش المبيعات، لما له من أثر إيجابي على تحريك عجلة البناء التي تباطأت في الفترة الماضية.





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