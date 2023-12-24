أسمنت القصيم السعودية تستحوذ على أسهم حائل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“أسمنت القصيم” السعودية اتفاقية تنفيذ ملزمة للاستحواذ على شركة“أسمنت حائل” من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية، وفقاً لإفصاح على موقع“تداول”.
وتُعتبر هذه الصفقة أول عملية اندماج في شركات الأسمنت السعودية.
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ووفقاً للإفصاح، بلغ تقييم سعر سهم“أسمنت حائل” لأغراض الصفقة 13.27 ريال (نحو 3.54 دولار)، ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم“أسمنت حائل” لأغراض الصفقة 1.299 مليار ريال.
وبإتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي“أسمنت حائل” ما نسبته 18.6% من رأسمال“أسمنت القصيم”، بعد زيادة رأس مالها.
كانت“أسمنت القصيم” أعلنت في سبتمبر الماضي، إبرام مذكرة تفاهم غير ملزمة مع أسمنت حائل بخصوص صفقة محتملة لمبادلة أوراق مالية.
تعاني شركات الأسمنت السعودية من ضعف المبيعات وانخفاض الأسعار في ظل احتدام المنافسة، ولكنها الآن تراهن على استضافة الرياض لـ”إكسبو 2030′′ لإنعاش المبيعات، لما له من أثر إيجابي على تحريك عجلة البناء التي تباطأت في الفترة الماضية.
المصدر:
MENAFN24122023000202011048ID1107652743
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