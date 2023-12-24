وزير الإسكان: رؤية لتطوير أداء شركة التعمير لخدمات الصيانة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا لمتابعة أعمال الصيانة التى تتولاها شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، فى مواقع المشروعات بالمدن الجديدة والعمران القائم.

ودعا الجزار، إلى وضع رؤية طموحة لتطوير أداء شركة التعمير لخدمات الصيانة كما وكيفا، وتوسيع نطاقات عملها، وفتح آفاق جديدة للشركة، وعدم الاقتصار على تنفيذ أعمال صيانة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بل التوسع لتنفيذ أعمال الصيانة لمشروعات الإسكان الفاخر، والمناطق الذكية، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة للمشروعات غير السكنية.

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وأكد ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمواقع مشروعات الإسكان الاجتماعى، والمتوسط، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية لتلك المشروعات، وخاصة الفراغات العامة والمسطحات الخضراء، والمسافات البينية بين العمارات، وواجهات العمارات.