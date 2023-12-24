وزير الإسكان: رؤية لتطوير أداء شركة التعمير لخدمات الصيانة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعا لمتابعة أعمال الصيانة التى تتولاها شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، فى مواقع المشروعات بالمدن الجديدة والعمران القائم.
ودعا الجزار، إلى وضع رؤية طموحة لتطوير أداء شركة التعمير لخدمات الصيانة كما وكيفا، وتوسيع نطاقات عملها، وفتح آفاق جديدة للشركة، وعدم الاقتصار على تنفيذ أعمال صيانة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بل التوسع لتنفيذ أعمال الصيانة لمشروعات الإسكان الفاخر، والمناطق الذكية، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة للمشروعات غير السكنية.
موضوعات متعلقة
“تنمية الصادرات” يستهدف ربح 3.65 مليار جنيه بموازنة 2024 مشتريات العرب والأجانب تدفع البورصة للصعود 0.88% الثلاثاء.. وزير التموين يدشن مخزن استراتيجى للمنتجات الغذائية بالفيوم
وأكد ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمواقع مشروعات الإسكان الاجتماعى، والمتوسط، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية لتلك المشروعات، وخاصة الفراغات العامة والمسطحات الخضراء، والمسافات البينية بين العمارات، وواجهات العمارات.
MENAFN24122023000202011048ID1107652742
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.