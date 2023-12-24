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الثلاثاء.. وزير التموين يدشن مخزن استراتيجى للمنتجات الغذائية بالفيوم

12/24/2023 4:14:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد غد الثلاثاء، حجر أساس مخزن استراتيجى للمنتجات الغذائية بمحافظة الفيوم.

وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن اختيار المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية يأتى بناء على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة، ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات، ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة، وأيضاً فى محيط أماكن الإنتاج الزراعى والغذائى والصناعى.

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يأتى ذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

المصدر:

MENAFN24122023000202011048ID1107652741

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