الثلاثاء.. وزير التموين يدشن مخزن استراتيجى للمنتجات الغذائية بالفيوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد غد الثلاثاء، حجر أساس مخزن استراتيجى للمنتجات الغذائية بمحافظة الفيوم.
وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن اختيار المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية يأتى بناء على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة، ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات، ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة، وأيضاً فى محيط أماكن الإنتاج الزراعى والغذائى والصناعى.
موضوعات متعلقة
“تنمية الصادرات” يستهدف ربح 3.65 مليار جنيه بموازنة 2024 مشتريات العرب والأجانب تدفع البورصة للصعود 0.88% وزير الإسكان: رؤية لتطوير أداء“شركة التعمير لخدمات الصيانة”
يأتى ذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
المصدر:
MENAFN24122023000202011048ID1107652741
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.