إيديتا تستهدف ضخ استثمارات مليار جنيه لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال عام 2024، لزيادة طاقتها الإنتاجية.
وأضافت الشركة، أن إيرادات إيديتا من تصدير منتجاتها بلغت أكثر من مليار جنيه في عام 2023.
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وتستهدف شركة إيديتا للصناعات الغذائية، تصدير 9% من إنتاجها لـ17 دولة خلال العام المقبل، مع العمل على توجيه متحصلات زيادة رأس المال لتطوير كفاءة مصنعها بالمغرب لزيادة الاعتماد عليه فى التصدير فى عام 2024.
أوضح هانى برزى، رئيس مجلس إدارة الشركة، ردًا على سؤال“البورصة” خلال مؤتمر افتراضى للشركة عبر الإنترنت“ويبنار”، أن قطاع غزة كان من أهم المستوردين لمنتجات الشركة، قبل بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلى وتفاقم أزمة حصار القطاع خلال الشهر الماضى، مما أدى لصعوبة بالغة فى وصول المنتجات.
أضاف أن الشركة تصدر منتجاتها لـ17 دولة موزعة بين دول أفريقيا والخليج والدول العربية، وستعتمد الشركة على مصنع المغرب للتصدير لدول غرب القارة السمراء وبالتحديد موريتانيا والسنغال، خلال العام المقبل، عقب تنويع القطاعات الإنتاجية المتواجدة بالمصنع والذى يضم خطين لإنتاج المخبوزات فقط.
ونمت صادرات شركة إيديتا، بنسبة 141% خلال الربع الثالث من العام الجارى على أساس سنوى، لتصل إلى 312 مليون جنيه، بحسب نتائج أعمال الشركة.
كانت أرباح الشركة نمت بنسبة 87.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، حيث بلغ 1.2 مليار جنيه، مقارنة بربح 673.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.
أكد برزى فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، امتلاك“إيديتا” مقومات فى مقدمتها شبكة توزيع واسعة النطاق، وعلاماتها التجارية الرائدة فى السوق، مما يؤهلها بقوة لترسيخ مكانتها فى سوق المخبوزات المجمدة والاستحواذ على حصة سوقية كبيرة.
كما ذكر أن الشركة تستورد نحو 19% من مدخلات التصنيع والباقى محليًا، موضحًا أن حل أزمة توفير العملات الأجنبية يحتاج خطة واضحة بالتعاون بين جميع الأطراف للخروج منها بشكل سريع.
أشار إلى أن التحكم فى معدلات التضخم والعمل على بداية مسار نزولى لها يجب أن يكون هو الهدف الرئيسى على أن يتم تنفيذ ذلك على عدة مراحل وبآليات مبتكرة بدلا من الاعتماد على رفع معدلات الفائدة فقط. أكد أن أى تخفيض سعر الجنيه سيواكبه قفزات أخرى بمعدلات التضخم، نظرًا لاعتماد الاقتصاد على الاستيراد بشكل رئيسي.
كانت بحوث شركة“إتش سى”، توقعت نمو إيرادات“إيديتا”، بمعدل نمو سنوى مركب للفترة من 2024-2028 بنسبة 14% تقريبًا، بفضل زيادة فى حجم المبيعات والأسعار، بمعدل نمو سنوى مركب قدره 10% تقريبًا ونمو متوسط أسعار البيع بمعدل نمو سنوى مركب قدره 4% تقريبًا.
كما رجح تقرير“إتش سى” الصادر نهاية الشهر الماضى، أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى أداء مالى مماثل لقفزات الأرباح والإيرادات كما حدث بالنصف الأول، حيث تستفيد الشركة من عروض منتجاتها الجذابة، والتى تعمل كبديل للوجبات، واستراتيجية التسعير النشطة الخاصة بها، إذ سترتفع إيرادات 2023 بنسبة 64% تقريبًا على أساس سنوى إلى 12.6 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى استمرار نمو قطاع الكيك والمخبوزات فى المساهمة بأكثر من 80% تقريبًا من إجمالى إيرادات الشركة خلال 2024-2028.
كما رجح التقرير انكماش هامش مجمل الربح بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوى إلى 32% تقريبًا، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
وبلغ متوسط تكلفة العبوة 2.06 جنيه للعلبة بزيادة 44% تقريبًا على أساس سنوى، متجاوزًا الزيادة السنوية فى السعر البالغة 40% تقريبًا فى متوسط أسعار البيع البالغة 3.03 جنيه مصرى للعبوة خلال العام، بناءً على عا. تحرير سعر الصرف مع ذلك بدءًا من عام 2024.
ومع الانخفاض المتوقع بسعر الجنيه توقعت“اتش سى”، أن تقوم“إيديتا” بتمرير زيادات التكلفة إلى المستهلكين ودفعهم نحو منتجاتها الاعلى سعرًا.
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