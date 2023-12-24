مايكروسوفت تدرس استخدام سوائل لتبريد رقائق الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) تعتبر أشباه الموصلات، التي يقاس حجم مكوّناتها بالنانومتر، من عجائب مراكز البيانات الحديثة المتخصصة بأنظمة الذكاء الصناعي، إلا أن المراوح ما تزال إحدى أهم الآلات المستخدمة في تلك المرافق، نظراً لأن غياب التدفق المستمر للهواء البارد بين صفوف الحواسيب، قد يعرض الرقائق المتطورة إلى سخونة زائدة. وفي ظلّ ارتفاع تكلفة المحافظة على تشغيل ما يكفي من المراوح وأجهزة تكييف الهواء، يبحث صانعو الرقائق ومشغّلو مراكز البيانات، عن طرق جديدة مختلفة تماماً لمعالجة هذه المشكلة.

تجلّت هذه الطموحات في 15 نوفمبر، حين أعلنت شركة“مايكروسوفت” عن مبادرتها الأولى الضخمة في مجال صناعة الرقائق الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي. فرقاقتها الجديدة (Maia 100) التي تهدف لمنافسة أفضل منتجات شركة“إنفيديا” (Nvidia) صُممّت لتتصل بما يجوز وصفه باللوحة الباردة، وهي عبارة عن جهاز معدني ُيحافظ على برودته بفضل ضخ سائل تحت سطحه. ويمكن أن تشكّل هذه التقنية خطوة وسيطة نحو التبريد بالغمر الكامل، بحيث تعمل أرفف خوادم كاملة داخل خزانات تحتوي على سائل خاص.

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يعرف من يضطرون لتدبّر سبلٍ لتبريد خوادم الكمبيوتر عن فوائد التبريد بالسوائل منذ سنوات، فالمياه أقدر بحوالى أربع مرات على امتصاص السخونة مقارنةً بالهواء. وكان بعض معدّني العملات المشفرة قد اختبروا هذه التقنية في السابق، كما أن بعض مراكز البيانات سبق أن اعتمدت تقنية اللوحات الباردة، لتستخدمها مع رقائق صُممّت أصلاً لتعمل في حالات تبريد الهواء العادية. إلى ذلك، فإن بعض ممارسي ألعاب الفيديو الشغوفين الساعين للاستفادة للحدّ الأقصى من أجهزة الكمبيوتر، والتقليل من الضجيج المزعج للمراوح القوية، استعرضوا بعض أنظمة التبريد التي ابتكروها واستخدموا فيها أنابيب مياه مضاءة.

لكن هنالك مآخذ على التبريد بالسوائل، إذ أن المياه ناقلة للكهرباء، ما قد يلحق الضرر بالمعدّات باهظة الثمن، وهذا يتطلب بالتالي سوائل بديلة في حال وقوع اتصال بينها وبين أجهزة الكمبيوتر. بالنسبة للكثير من مراكز البيانات الضخمة، يشكّل تطبيق استراتيجية تبريد جديدة بالكامل، مشروع بنية تحتية ضخم. إذ يفرض على المشغّلين أن يفكروا مثلاً بكيفية الحؤول دون انهيار الأرضيات تحت وطأة وزن كلّ السائل اللازم لغمر أرفف من خزائن الكمبيوتر التي ترتفع إلى سبعة أمتار. اضطر ذلك كبار مشغلي مراكز البيانات للاستمرار في استخدام المراوح، تاركين تقنيات التبريد بالسائل لمحبي التجارب.

إلا أن المتطلبات الحاسوبية الضخمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي غيّرت المعادلة، فالتطورات التي زادت من سعة الرقاقة، ضاعفت أيضاً حاجتها إلى الكهرباء، وكلّما ازدادت كمية الكهرباء التي تستهلكها الرقاقة، تزيد الحرارة التي تولّدها. يستهلك كلّ مسرّع ذكاء اصطناعي من نوع (Nvidia H100) الذي يُعتبر المعيار الأساسي لتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، 300 واط من الكهرباء على الأقل، أي نحو ثلاثة أضعاف الكمية التي يستهلكها تلفاز مسطح الشاشة قياس 65 بوصة. ويمكن لمركز بيانات أن يستخدم مئات أو حتى آلاف المعالجات، يتجاوز سعر الواحد منها سعر سيارة عائلية.

رقائق“مايكروسوفت”

يعدّ التبريد أسرع تكاليف البنية التحتية التي تتكبدها مراكز البيانات نمواً، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16%، وفقاً لتقرير صدر في نوفمبر 2023 عن شركة“أوميديا ريسرتش” (Omdia Research). ويؤول ما يصل إلى 40% من إجمالي الكهرباء التي يستهلكها أي مركز بيانات إلى عملية التبريد، بحسب جنيفر هافستيتلر، المسؤولة التنفيذية في مجال استدامة المنتجات في شركة“إنتل”.

قالت:“الكهرباء هي الحاجز الأساسي الذي يقيّد مراكز البيانات”. حتى أن التحديات الناجمة عن التبريد أجبرت بعض المراكز على الحدّ من بعض أنواع المكونات، وأجبرتها على ترك مساحات فارغة بين الأرفف، أو إبطاء بعض الرقاقات باهظة التكلفة لمنعها من التعرض لسخونة زائدة.

صُمّمت رقائق“Maia” من“مايكروسوفت” لتعمل إلى جانب وحدات تبريد ضخمة، تمرّر السائل عبر لوحات باردة متصلة بها مباشرة. يمكّن ذلك الرقائق من العمل في مراكز بيانات عادية. وتقول“مايكروسوفت” إنها ستبدأ بتركيبها عام 2024.

ولفت مارك روسينوفيتش، كبير المسؤولين التقنيين في قسم“أزور” لدى“مايكروسوفت” والمتخصص بالخدمات السحابية، إلى أن الشركة تأمل بأن يتسع دور التبريد بواسطة السائل أكثر في جميع العمليات في مراكز بياناتها. وقال في مقابلة من منزله:“هذه تقنية أثبتت نجاحها، وهي في مرحلة الإنتاج”، مضيفاً أن هذه التقنية“في طور الإنتاج منذ مدة طويلة، بما في ذلك العمل عليها هنا تحت مكتبي على جهاز الكمبيوتر الذي استخدمه للألعاب”.

تعتزم“مايكروسوفت” أن تطوّر أيضاً خلال السنوات القليلة المقبلة مراكز بيانات قادرة على استيعاب التبريد بالغمر، حيث تعمل أرفف الكمبيوتر داخل أحواض تبريد. وفي حين هذه الطريقة ستكون أكثر فعالية من اللوحات الباردة، إلا أنها تتطلّب تحققاً واسعاً من التجهيزات على كلّ المستويات.

تسخين المسابح

السؤال الشائك عند اعتماد التبريد بالغمر يتمحور حول نوع السائل الذي يتعيّن استخدامه. استعملت التجارب السابقة مواد كيميائية تُعرف بالدائمة، هي البولي فلوروالكيل التي لا تتحلّل طبيعياً. إلا أن المخاوف المتعلقة بالسلامة والقوانين البيئية الناظمة أدّت إلى خفض استخدام هذه المواد، وكانت شركة“ثري إم” (3M) المنتجة الضخمة لهذه المادة أعلنت في نهاية 2022 أنها ستتوقف عن صنعها.

لم تكشف“مايكروسوفت” عن نوع السوائل التي ستستخدمها أنظمتها. وكانت شركة الطاقة“شل” قد طوّرت عملية لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل صناعية، وأعلنت“إنتل” أنها تعمل على اختبارها.

في غضون ذلك، لم تتضح بعد خطط شركات الرقائق الأخرى المتعلقة بالتبريد السائل. وقالت هافستيتلر إن“إنتل” عدّلت حديثاً سياساتها بما يتيح لعملائها صنع أنظمة التبريد السائل الخاصة بهم، من أجل تبريد بعض منتجاتها، من دون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء كفالتها لهذه المنتجات.

قد يكون ضرورياً إجراء تحديث جوهري لضمان مواكبة مراكز البيانات للمتطلبات المرافقة لتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي. ولكن مسألة العثور على الأماكن المناسبة لإنشاء هذه المراكز بدأ يطرح تحديات، إذ ترفض بعض المجتمعات المحلية استضافة معامل تستهلك كمّاً هائلاً من الكهرباء، ولا توفّر إلا القليل من فرص العمل.

إلا أن التبريد بالسائل يمكن أن يجعل منشآت أنظمة الذكاء الاصطناعي جيراناً أفضل، إذا أصبحت هذه المرافق مصدراً للمياه الساخنة.

جون لين من“إكونيكس” (Equinix)، أكبر مورّد مصادر خارجية لمراكز البيانات، هو أحد المشغلين الذين بدؤوا بتطبيق التبريد باستخدام اللوحة الباردة. وقال إن الشركة ستستخدم تدفق المياه من إحدى منشآتها في باريس من أجل تدفئة أحواض السباحة خلال الألعاب الأولمبية عام 2024.





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