القلعة تربح 7.1 مليار جنيه خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت
أرباح شركة القلعة للاستثمارات المالية، بنسبة 45.6% خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل 7.1 مليار جنيه، مقارنة بربح 13.05 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري لتصل 84.3 مليار جنيه، مقابل 69.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
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وسجلت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية نحو 26.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 بنمو سنوي نسبته11% مدعومة بمساهمة الشركة المصرية للتكرير.
وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن الاقتصاد العالمي يمرُّ بواحدة من أكثر الفترات صعوبة في التاريخ الحديث، في ظل استمرار التحديات غير المسبوقة مثل ارتفاع الديون العالمية لأعلى مستوياتها، ورغم ظهور بوادر لانخفاض معدلات التضخم إلا أنها مازالت مرتفعة، مع تشديد السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي على المدى الطويل وارتفاع تكلفة التمويل والاتجاه نحو خفض المديونيات.
كما أكد على تفاقم تلك التحديات مع زيادة المخاوف من ظاهرة الاحتباس الحراري والتداعيات المتواصلة للتوترات السياسية العالمية، وهو ما انعكس سلبًا على النظام الاقتصادي العالمي.
وقال إن السوق المصري لم يكن بمعزل عن تلك التحديات العالمية، حيث ظلت معدلات التضخم مرتفعة وهو ما استدعى البنك المركزي المصري لتطبيق سياسات نقدية متشددة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، إلا أنه أشار إلى أن المشهد الاقتصادي المحلي يتميز بجانب إيجابي في ضوء مكانة السوق المصري كوجهة جذابة للمستثمرين من مختلف الدول الإقليمية والعالمية، مما يبعث بالتفاؤل حول مستقبل نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وأضاف أن الإدارة تثق في قدرة شركة القلعة على تجاوز التحديات المحيطة بفضل الأسس الراسخة التي تقوم عليها والمرونة والكفاءة التي تتميز بهما.
وأوضح هيكل أنه في إطار استراتيجية القلعة الهادفة إلى التخارج من بعض الاستثمارات والأصول غير الأساسية لتسوية الديون المستحقة، قامت شركة إيه بي إم إنفستمنت هولدينجز ليميتد (إيه بي إم)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أسكوم، ببيع حصتها البالغة 35% تقريبًا من مشروع كرمك للتنقيب عن الذهب بإثيوبيا إلى شركة Allied Gold Corp الكندية، مقابل حصول شركة (إيه بي إم) على حوالي 11.5 مليون سهم من أسهم شركة Allied Gold Corp بلغت قيمتها 25.1 مليون دولار أمريكي تقريبًا في 30 سبتمبر 2023، بالإضافة إلى قيام شركة Allied Gold Corp بدفع مبلغ مالي قدره 65.6 مليون دولار أمريكي إلى شركة (إيه بي إم) على ثلاث دفعات تبدأ في 30 سبتمبر 2024 وتنتهي في 30 سبتمبر 2027.
وأشار إلى أن الإدارة ستواصل تنفيذ استراتيجيات النمو التي تتبناها على مستوى الشركات التابعة مع دراسة وتقييم فرص الاستثمار المحتملة، وتؤكد ثقتها في قدرة جميع الشركات التابعة على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة؛ مستفيدةً من استراتيجيات النمو المحكمة التي تتبناها. كما أضاف أن النتائج القوية التي تحققت خلال الربع الثالث من العام تدعم توقعات الإدارة الإيجابية للمستقبل المنظور.
كما ذكر هيكل أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لتسجيل الأصول بقيمتها التاريخية واحتساب أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.
ومن جانبه قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إلى حرص الإدارة على خفض مستويات المخاطر مع التركيز على تخفيض الديون وزيادة التدفقات النقدية، مشيرًا إلى نجاح الشركة المصرية للتكرير في الانتظام في سداد أقساط القروض وفوائدها، وكل الشركات العاملة بالمجموعة عدا واحدة. بينما تواصل الإدارة إحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون على مستوى شركة القلعة باعتبار ذلك الأمر من أولوياتها.
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