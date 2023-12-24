القلعة تربح 7.1 مليار جنيه خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News)أرباح شركة القلعة للاستثمارات المالية، بنسبة 45.6% خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، لتصل 7.1 مليار جنيه، مقارنة بربح 13.05 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري لتصل 84.3 مليار جنيه، مقابل 69.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

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وسجلت الإيرادات المجمعة لشركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية نحو 26.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 بنمو سنوي نسبته11% مدعومة بمساهمة الشركة المصرية للتكرير.

وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن الاقتصاد العالمي يمرُّ بواحدة من أكثر الفترات صعوبة في التاريخ الحديث، في ظل استمرار التحديات غير المسبوقة مثل ارتفاع الديون العالمية لأعلى مستوياتها، ورغم ظهور بوادر لانخفاض معدلات التضخم إلا أنها مازالت مرتفعة، مع تشديد السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي على المدى الطويل وارتفاع تكلفة التمويل والاتجاه نحو خفض المديونيات.

كما أكد على تفاقم تلك التحديات مع زيادة المخاوف من ظاهرة الاحتباس الحراري والتداعيات المتواصلة للتوترات السياسية العالمية، وهو ما انعكس سلبًا على النظام الاقتصادي العالمي.

وقال إن السوق المصري لم يكن بمعزل عن تلك التحديات العالمية، حيث ظلت معدلات التضخم مرتفعة وهو ما استدعى البنك المركزي المصري لتطبيق سياسات نقدية متشددة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، إلا أنه أشار إلى أن المشهد الاقتصادي المحلي يتميز بجانب إيجابي في ضوء مكانة السوق المصري كوجهة جذابة للمستثمرين من مختلف الدول الإقليمية والعالمية، مما يبعث بالتفاؤل حول مستقبل نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وأضاف أن الإدارة تثق في قدرة شركة القلعة على تجاوز التحديات المحيطة بفضل الأسس الراسخة التي تقوم عليها والمرونة والكفاءة التي تتميز بهما.

وأوضح هيكل أنه في إطار استراتيجية القلعة الهادفة إلى التخارج من بعض الاستثمارات والأصول غير الأساسية لتسوية الديون المستحقة، قامت شركة إيه بي إم إنفستمنت هولدينجز ليميتد (إيه بي إم)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أسكوم، ببيع حصتها البالغة 35% تقريبًا من مشروع كرمك للتنقيب عن الذهب بإثيوبيا إلى شركة Allied Gold Corp الكندية، مقابل حصول شركة (إيه بي إم) على حوالي 11.5 مليون سهم من أسهم شركة Allied Gold Corp بلغت قيمتها 25.1 مليون دولار أمريكي تقريبًا في 30 سبتمبر 2023، بالإضافة إلى قيام شركة Allied Gold Corp بدفع مبلغ مالي قدره 65.6 مليون دولار أمريكي إلى شركة (إيه بي إم) على ثلاث دفعات تبدأ في 30 سبتمبر 2024 وتنتهي في 30 سبتمبر 2027.

وأشار إلى أن الإدارة ستواصل تنفيذ استراتيجيات النمو التي تتبناها على مستوى الشركات التابعة مع دراسة وتقييم فرص الاستثمار المحتملة، وتؤكد ثقتها في قدرة جميع الشركات التابعة على تجاوز مختلف الصعوبات بمرونة؛ مستفيدةً من استراتيجيات النمو المحكمة التي تتبناها. كما أضاف أن النتائج القوية التي تحققت خلال الربع الثالث من العام تدعم توقعات الإدارة الإيجابية للمستقبل المنظور.

كما ذكر هيكل أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لتسجيل الأصول بقيمتها التاريخية واحتساب أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إلى حرص الإدارة على خفض مستويات المخاطر مع التركيز على تخفيض الديون وزيادة التدفقات النقدية، مشيرًا إلى نجاح الشركة المصرية للتكرير في الانتظام في سداد أقساط القروض وفوائدها، وكل الشركات العاملة بالمجموعة عدا واحدة. بينما تواصل الإدارة إحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون على مستوى شركة القلعة باعتبار ذلك الأمر من أولوياتها.