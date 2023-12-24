مشتريات العرب والأجانب تدفع البورصة للصعود 0.88%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، وسط صافي شراء من العرب بقيمة 6 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 24518 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 5441 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 7835 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.9% ليصل لمستوى 29641 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 272.9 مليون جنيه، من خلال تداول 68.5 مليون سهم، بتنفيذ 12.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 183 شركة مقيدة، ارتفع منها 48 سهمًا، وتراجع 11 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 124 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.68 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 6 مليون جنيه، و160.3 ألف جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 6.2 مليون جنيه على التوالى.
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