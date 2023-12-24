مشتريات العرب والأجانب تدفع البورصة للصعود 0.88%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، وسط صافي شراء من العرب بقيمة 6 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 24518 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 5441 نقطة.

موضوعاتغدًا..إيقاف التداول على أسهم“موبكو” تمهيدًا للإندماج “تنمية الصادرات” يستهدف ربح 3.65 مليار جنيه بموازنة 2024 “إيديتا” تستهدف ضخ استثمارات مليار جنيه لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال 2024

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 7835 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.9% ليصل لمستوى 29641 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 272.9 مليون جنيه، من خلال تداول 68.5 مليون سهم، بتنفيذ 12.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 183 شركة مقيدة، ارتفع منها 48 سهمًا، وتراجع 11 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 124 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.68 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 6 مليون جنيه، و160.3 ألف جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 6.2 مليون جنيه على التوالى.