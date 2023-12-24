واشنطن بوست تتوقع تفاقم الأزمات في 2024

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- توقعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تتفاقم الأوضاع في عام 2024، تبعا للأحداث المتصاعدة على مستوى العالم مع اقتراب نهاية عام 2023.

الصحيفة تطرقت بهذا الخصوص إلى "هيمنة الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، لا سيما الحرب المكثفة في قطاع غزة، على عناوين الأخبار الرئيسية، خصوصاً مع وجود أعداد مذهلة من الضحايا، ومواجهة سكان غزة خطر المجاعة، كما ذكرت الأمم المتحدة".

وقالت "واشنطن بوست"، إنه "في حين استحوذت هذه الصراعات على الاهتمام العالمي، فإن أزمات أخرى كانت تغلي في مناطق مثل السودان وميانمار، إذ أدت الحروب الأهلية إلى ارتكاب فظائع وتقارير عن جرائم حرب، ما أدى إلى تفاقم أزمات الدول المختلة بالفعل"، لافتة إلى "الاضطرابات السياسية والانقلابات والصراعات على السلطة، التي شهدتها منطقة جنوب الصحراء الكبرى، الأمر الذي أسهم في عدم الاستقرار الاجتماعي وزيادة ضغوط الهجرة بعد الوباء".

وأضافت: "يلوح كذلك شبح تغير المناخ بشكل كبير خلال عام 2023 الذي من المرجح أن يكون هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، إذ تسببت موجات الحر والجفاف والفيضانات في إحداث دمار في جميع أنحاء القارات، وبلغت ذروتها في فيضانات مدمرة في ليبيا أودت بحياة أكثر من 11 ألف شخص، ويؤكد حجم هذه الكوارث الحاجة الملحة إلى الاهتمام العالمي بالقضايا البيئية".



وقالت الصحيفة: "رغم الأمل في حدوث تغيير إيجابي في العام الجديد، إلا أن التوقعات لعام 2024 لا تزال قاتمة، لا سيما أن الحرب في غزة على وجه الخصوص، بلغت نقطة تحول خطيرة، الأمر الذي دفع سكانها البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة إلى حافة الهاوية".

وأشارت الصحيفة إلى تصنيف "قائمة مراقبة الطوارئ" التابعة للجنة الإنقاذ الدولية، الصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية باعتباره ثاني أكثر الأزمات الصارخة التي تجب مراقبتها في عام 2024، مع احتلال أزمة السودان المرتبة الأولى.

وحسب "واشنطن بوست"، تبرز أفريقيا بوصفها "نقطة ساخنة للأزمات المحتملة، إذ تم إدراج بوركينا فاسو ومالي والنيجر ضمن دول (حزام الانقلابات) التي تواجه اضطرابات سياسية وانعدام أمن متزايد"، بينما "جيش بوركينا فاسو يكافح ضد المتشددين، في حين تعاني مالي والنيجر من انعدام الأمن الغذائي وتضاؤل المساعدات الخارجية؛ ما يعرض الملايين لخطر أكبر".



كما تطرقت الصحيفة إلى العلاقة بين عدم الاستقرار السياسي وتغير المناخ، قائلة إنها "واضحة، حيث تؤثر الصدمات المناخية على المجتمعات الضعيفة"، ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند، أن هناك تقاطعات متزايدة بين الأزمات في الدول المعرضة لتغير المناخ، ويؤكد أن 67% من الصراعات تحدث الآن في هذه المناطق، بعد أن كانت النسبة 44% قبل ثلاثة عقود من الزمن.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "التي نجحت في حشد الدعم الغربي لأوكرانيا، تواجه تحديات في عام انتخابي مثير للانقسام"، لافتة إلى أن "الشكوك المتعلقة بالتمويل والتعقيدات التي تحيط بمعالجة الأزمات المتعددة، من الصومال إلى أفغانستان إلى هايتي، تزيد من إجهاد قدرة تلك الإدارة على العمل الفعّال".



وعن آسيا، تقول "واشنطن بوست"، إن "التوتر بين تايوان والصين يتصاعد خلال عام الانتخابات، بينما تتصارع ميانمار مع تحالف من المليشيات المتمردة، وعلى الرغم من حالة الضعف التي يعاني منها المجلس العسكري، فإن مسار الصراع يشير إلى فترة طويلة من العنف الشديد وعدم اليقين".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: "بينما يتصارع العالم مع هذه التحديات المتعددة الأوجه، تصبح الحاجة إلى جهود دولية متضافرة لمعالجة الأزمات الإنسانية، وحل الصراعات، وتغير المناخ أكثر إلحاحاً"، أمّا "مسار عام 2024 فهو غير مؤكد، على أمل أن يتمكن العمل الجماعي من تجنب المزيد من الكوارث".

