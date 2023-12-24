لابيد: الثقة مفقودة بين حكومة نتنياهو والجيش

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، طريقة تعامل حكومة بنيامين نتنياهو مع الجيش، قائلا إن "الثقة مفقودة بين المستويين السياسي والعسكري".

وذكر لابيد، الذي يترأس حزبًا ليبراليًّا معارضًا هو "هناك مستقبل"، أنه كان على قناعة بأن هذه الحكومة ستسقط خلال التصويت على الموازنة العامة، لكن الأمر لم يحدث.



وتابع في حديثه مع هيئة البث الإسرائيلي الأحد، إن الجيش الإسرائيلي "يعلم أن فوقه حكومة ستسعد للغاية لتوجيه الاتهامات إليه، وعلى الصعيد القومي، هذا وضع غير محتمل على المدى البعيد".

وقدر لابيد أن الحرب على غزة ستنتقل إلى المرحلة التالية في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2024، ورأى أنه يتعين زيادة الجهود الرامية لاطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، وممارسة المزيد من الضغوط المباشرة وغير المباشرة على الحركة.

وذكر أن هناك هدفين لا يقل أحدهما عن الآخر يتعين تحقيقهما في غزة، وقال: "الهدفان متساويان في أهميتهما ولكن ليس في سرعة تحقيقهما"، لافتًا إلى أن الأمر العاجل حاليًّا هو ضرورة تحرير "المختطفين"، ومن ثم رأى أنه يتعين "ممارسة ضغوط على الدوحة".



كما دعا إلى بذل جهود لتقويض المنظومة المالية لحماس، ورأى أن هذا هو الواجب الوطني الأول في ترتيب الأولويات.

وبيَّن أن الحرب ستنتقل للمرحلة التالية في غضون الشهر، وقال: "لا خيارات جيدة أمامنا، ولكن لدينا خيارات على كل حال. أعتقد أن الحرب ستنتقل للمرحلة التالية أواخر يناير".

وقال "على قادة حماس، السنوار وهنية ومشعل فهم أنهم أبناء موت (وصفهم بالموتى السائرين)، إسرائيل لن تتراجع عن هذا الهدف".



كان لابيد، الذي تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية السابقة بالتناوب مع نفتالي بينيت، رفض الانضمام لائتلاف نتنياهو بعد بدء الحرب على قطاع غزة، والتي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.

وجاء رفض لابيد، في وقت انضم فيه زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس ونواب من حزبه للحكومة كوزراء بلا حقيبة، على أساس أنه يعارض الأجندات السياسية للأحزاب التي تمثل "الصهيونية الدينية".

