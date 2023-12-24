بتهمة انحيازها لحماس.. إسرائيل تتخذ إجراءات عقابية ضد موظفي الأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية خطوات تصعيدية ضد الأمم المتحدة، تتضمن طرد موظفين من المنظمة في إسرائيل، بزعم انحيازها لحماس، وذلك كجزء من سياسات العقوبات المستمرة، حسبما أفادت وسائل الإعلام العبرية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، فإن الإجراءات العقابية تشمل قيودًا على تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة وعدم إصدارها بشكل تلقائي، ردًا على ما تعتبره إسرائيل تغاضيًا من المنظمة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، عن الجرائم التي قالت إنها ارتكبت ضد نساء إسرائيليات خلال هجوم أكتوبر.

وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل بدأت في فرض عقوبات فعلية على الأمم المتحدة بتوجيهات من وزير الخارجية إيلي كوهين، الذي أصدر قرارًا بطرد أحد موظفي المنظمة التابعة للأمم المتحدة للمرأة، ورفض تمديد إقامته. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبًا لتأشيرة دخول لموظفة أخرى تنتمي للمنظمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات العقابية تأتي ضمن سياسات جديدة في الوزارة، وذلك في سياق الغضب الإسرائيلي بسبب تجاهل المنظمة لما تعرضت له نساء إسرائيليات خلال هجوم أكتوبر، وكذلك في ما يتعلق بالأسر.

أداء فاضح

وكان نائب مدير عام شعبة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية في القدس، السفير أمير فايسبورد، قد عقد اجتماعًا الجمعة الماضي مع ماريز غيموند، ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الضفة الغربية، وأبلغها بأنه "في ضوء الأداء الفاضح للأمم المتحدة والمكتب الذي تديره، قررت وزارة الخارجية بدء خطوات ضد المنظمة".

وأخبرها أن إسرائيل ستبدأ تلك الخطوات إذا لم تقم الأمم المتحدة بتصحيح إدارتها فورًا، بما في ذلك إقالة سارة دوغلاس، وهي موظفة بارزة في المنظمة، يتهمها الجانب الإسرائيلي بانتهاك قوانين الأمم المتحدة وإطلاق تصريحات معادية لإسرائيل، من بينها قولها إن "الولايات المتحدة تزوِّر الذخائر للجيش الإسرائيلي لإبادة شعب غزة".

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، الأمم المتحدة ووكالاتها وأمينها العام بمنح الشرعية لما قال إنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر. وكان قد هدَّد في وقت سابق بأن إسرائيل لن تواصل التعاون مع "مَن يتعاونون مع الدعاية التي تشنها حماس".



