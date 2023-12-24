تراجع معدلات التضخم الأساسية الأمريكية يثير توقعات لتخفيض الفائدة

(MENAFN
) تظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة التي قدمتها وزارة التجارة الأمريكية تراجعًا واضحًا في معدلات التضخم الأساسية للبلاد, وأثار هذا التراجع توقعات متزايدة في الأسواق المالية بشأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آذار/مارس المقبل, وكان مركز هذه التوقعات على مؤشر الأسعار السنوي للإنفاق الشخصي، الذي يُعتبر من أهم المؤشرات في تحليل الاقتصاد.
كما سجل هذا المؤشر نموًا بنسبة 3.2 بالمئة في نوفمبر، مما يظهر تباطؤًا طفيفًا عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نسبة 3.3 بالمئة, وليس هذا فقط، فقد شهدنا أيضًا تعديلًا في الأرقام المسجلة لشهر أكتوبر، حيث تم تعديلها من 3.5 بالمئة إلى 3.4 بالمئة، مما يظهر تراجعًا طفيفًا آخر.
كذلك نجد أن الأمور ليست مقتصرة على مجرد أرقام شهرية عند التحليل العميق لهذه البيانات, اذ أظهرت البيانات لنوفمبر استقرارًا تامًا بنسبة 0.1 بالمئة، وهو ما يختلف عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع طفيف يصل إلى 0.2 بالمئة. وهذه الأرقام، على الرغم من أنها تبدو متواضعة، فهي تمثل مؤشرات حيوية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث يرى البعض أن هذا يُظهر نجاح استراتيجيات البنك المركزي في التصدي للتضخم والحد من ضغوطه.
في حين قرر الاحتياطي الفيدرالي في منتصف ديسمبر الاستمرار في أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، التي تتراوح بين 5.25 و 5.5 بالمئة, ووهذا القرار، الذي يأتي للمرة الثالثة على التوالي، يُظهر الحذر والحرص من البنك المركزي، خاصةً عندما نعلم أن هذه الأسعار هي الأعلى منذ أكثر من عقدين من الزمان، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وحساسيةً.
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