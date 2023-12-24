بايدن يعبر عن خوفه من عرض مجموعة نيبون ستيل لشراء شركة الصلب الأمريكية

(MENAFN
) في إطار من الحذر والرؤية الاستراتيجية، أعرب الرئيس جو بايدن مؤخرًا عن مخاوفه بشأن العرض الطموح الذي قدمته مجموعة نيبون ستيل اليابانية للاستحواذ على شركة الصلب الأمريكية المعروفة, وشدد الرئيس على ضرورة إجراء مراجعة شاملة ودقيقة تستعرض الآثار المحتملة على الأمن القومي، مع ضمان استدامة سلسلة التوريد المحلية القوية. ووصلت كلا الشركتين بعد دراسات داخلية مكثفة إلى اتفاق بقيمة 14.9 مليار دولار مُقدرة لهذا الاستحواذ المُقترح، معبرة عن ذلك بالموافقة الكاملة من مجالس إدارتهما.
كما تواجه هذه الصفقة الضخمة مجموعة من التحديات والمتطلبات الأساسية, ومن بين هذه التحديات، الحصول على موافقة من المساهمين في شركة الصلب الأمريكية واحترام اللوائح الأمريكية المتعلقة, وتُشير التوقعات إلى الربع الثالث من عام 2024 كموعد مُحتمل لإنجاز هذه الصفقة، مُظهرةً طبيعتها المُعقدة والمُطولة.
كذلك أثار الإعلان العلني عن هذا العرض تحليلات واسعة في القطاعات الصناعية الأمريكية، مُركزًا بشكل أساسي على القلق الوطني، وتأكيد الحاجة إلى الحفاظ على الصناعة الأمريكية. ويضع هذا الموقف الرئيس بايدن، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية جديدة، في موقع يتطلب منه التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والأمنية, ورغم معرفته بالتحديات، فإن الآثار المحتملة لهذه الصفقة تُبرز الحاجة إلى تقييم شامل.
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