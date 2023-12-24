الصين تخطط لموجة ثانية من المشروعات الاستثمارية العامة لتنشيط القطاعات الاقتصادية

(MENAFN
) في إطار جهود مكثفة لتحفيز الاقتصاد الصيني، كشفت هيئة التخطيط الصينية الرئيسية يوم السبت الموافق 23 ديسمبر, عن خطتها لموجة ثانية من المشروعات الاستثمارية العامة، ومع تأكيد خاص على المبادرات المتعلقة بمكافحة الفيضانات وتخفيف الكوارث. كما يأتي هذا الإعلان في سياق استراتيجية مالية واسعة النطاق تم الكشف عنها في أكتوبر، والتي تهدف إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية التي أظهرت إشارات إلى تراجع في أدائها, ومن أبرز العناصر التي تلفت الانتباه، تم تخصيص ما يزيد عن 800 مليار يوان (تقريباَ 112.78 مليار دولار) من السندات الحكومية المقررة للربع الأخير من إجمالي 1 تريليون يوان.
كما أوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أنها قد وافقت على تنفيذ حوالي 9,600 مشروع، بإجمالي استثمارات متوقعة تتجاوز 560 مليار يوان, ويواجه اقتصاد الصين، الذي يُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحديات متعددة من جراء الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك تراجع الطلب المستهلك، وتراجع الصادرات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وأزمة العقارات المتفاقمة. وعليه، يعمل صانعو السياسات على تعزيز جهودهم لضمان الاستقرار الاقتصادي.
كذلك رغم أن هذه الخطوة الجريئة في إصدار السندات قد تؤدي إلى زيادة عجز ميزانية الصين المتوقع لعام 2023 من 3 بالمئة إلى نحو 3.8 بالمئة, حسب وكالة أنباء الصين الجديدة، فإن الرؤية الاستراتيجية للمسؤولين تركز على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية العامة. وأكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على الأهمية الكبرى لهذه المشروعات، مشيرةً إلى أنها ستسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية لمكافحة الفيضانات وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث وتقوية الإجراءات الاحتياطية, ووفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة عن التزامها بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان التخصيص الفعال للموارد المالية والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء مراحل تنفيذ المشروع.
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