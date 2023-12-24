هاباج-لويد الألمانية تفرض رسومًا إضافية وسط المخاوف الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر

(MENAFN
) في أعقاب التحديات الأمنية المتصاعدة التي أثيرت بفعل سلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، أعلنت هاباج-لويد، الشركة البحرية الألمانية الرائدة، يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر, عن نيتها فرض رسوم إضافية على الشحنات إلى ومن الشرق الأوسط. وبشكل أكثر تحديدًا، أوضحت هاباج-لويد عن خططها لفرض "رسوم موسمية مؤقتة" على حاويات الشحن المتجهة نحو دول منطقة البحر الأحمر، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية واليمن. من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الرسوم الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير وحتى إشعار آخر.
كما ذكرت هاباج-لويد عن نية فرض "رسوم تشغيلية إضافية" على الحاويات العائدة من تلك الدول الشرق الأوسطية المذكورة، وسيبدأ تنفيذ هذه الرسوم اعتبارًا من الثاني والعشرين من يناير. ويجدر بالذكر أن هذه الرسوم ليست محصورة فقط على الشحنات المتعلقة بمنطقة البحر الأحمر، بل تشمل أيضًا البضائع المنقولة بين الهند والشرق الأوسط متجهة نحو الساحل الشمالي الأمريكي. وبناءً على المسار النقلي وحجم الحاوية، من المتوقع أن تتراوح هذه الرسوم الإضافية بين 250 و1,000 دولار.
كذلك أوضح المتحدث باسم هاباج-لويد لوكالة رويترز السبب الأساسي وراء هذا الإجراء. وأبرز أن هذه الرسوم والتكاليف الإضافية ليست مجرد إجراءات تعسفية، ولكنها استجابة مباشرة ومحسوبة للظروف الأمنية المتقلبة والغير مستقرة التي تحيط حالياً بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا على التزام هاباج-لويد الراسخ بضمان أمان وسلامة عملياتها البحرية، خصوصًا في ظل الظروف الجيوسياسية الصعبة.
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