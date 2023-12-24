جوجل تضيف خاصية فحص سلامة استباقي للمتصفح (كروم)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية "جوجل" عدة تحديثات لبرنامج تصفح الإنترنت "كروم" لأجهزة الكمبيوتر المكتبي، ومن أبرزها إضافتها خاصية (فحص السلامة) الاستباقي، لتحسين عوامل الأمان، ومنح المستخدم قدرًا أكبر من السيطرة على استخدام ذاكرة المتصفح.
وستعمل الخاصية في الخلفية، وترسل تحذيرات استباقية عندما يرصد محاولة لسرقة كلمة المرور
على متصفح الإنترنت، أو عندما يصل إلى المستخدم رابط يحمل برنامج خبيث أو قرصنة.
كما ستلغي الخاصية بشكل تلقائي أي ترخيص يمكن أن يكون المستخدم قد منحه لأي موقع إنترنت قبل فترة طويلة، ولكن لم يتم استخدامه بعد ذلك.
وتشبه هذه الوظيفة الطريقة التي تتعامل بها "جوجل" مع تصاريح نظام تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد" الآن، ويمكن أن تساعد في ضمان أن هذا الموقع لن يظل يعرف موقع
المستخدم أو الوصول إلى الميكرفون بعد ذلك.
ويرسل الموقع للمستخدم الكثير من التنبيهات في حال عدم دخوله للموقع كثيرًا، وتسأل خاصية (فحص السلامة) المستخدم ما إذا كان يريد إيقاف هذه التنبيهات أم لا.
وأضيف تحديثان جديدان إلى "كروم" الأول لخاصية (توفير الذاكرة) أو (ميموري سيفر)، التي تقدم حاليًا المزيد من المعلومات عند المرور فوق علامة تبويب معينة، وإعداد جديد يسهل إبلاغ كروم بأنه لا يجب وضع مواقع معينة في وضع السكون، أما الثاني فيتعلق بإمكانية حفظ مجموعات علامات التبويب، وهي الخاصية التي يحبها بعض مستخدمي المتصفح في حين يتجاهلها أغلبهم ببساطة.
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