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جوجل تضيف خاصية فحص سلامة استباقي للمتصفح (كروم)

12/24/2023 3:15:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية "جوجل" عدة تحديثات لبرنامج تصفح الإنترنت "كروم" لأجهزة الكمبيوتر المكتبي، ومن أبرزها إضافتها خاصية (فحص السلامة) الاستباقي، لتحسين عوامل الأمان، ومنح المستخدم قدرًا أكبر من السيطرة على استخدام ذاكرة المتصفح.

وستعمل الخاصية في الخلفية، وترسل تحذيرات استباقية عندما يرصد محاولة لسرقة كلمة المرور
على متصفح الإنترنت، أو عندما يصل إلى المستخدم رابط يحمل برنامج خبيث أو قرصنة.

كما ستلغي الخاصية بشكل تلقائي أي ترخيص يمكن أن يكون المستخدم قد منحه لأي موقع إنترنت قبل فترة طويلة، ولكن لم يتم استخدامه بعد ذلك.

وتشبه هذه الوظيفة الطريقة التي تتعامل بها "جوجل" مع تصاريح نظام تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد" الآن، ويمكن أن تساعد في ضمان أن هذا الموقع لن يظل يعرف موقع
المستخدم أو الوصول إلى الميكرفون بعد ذلك.

ويرسل الموقع للمستخدم الكثير من التنبيهات في حال عدم دخوله للموقع كثيرًا، وتسأل خاصية (فحص السلامة) المستخدم ما إذا كان يريد إيقاف هذه التنبيهات أم لا.

وأضيف تحديثان جديدان إلى "كروم" الأول لخاصية (توفير الذاكرة) أو (ميموري سيفر)، التي تقدم حاليًا المزيد من المعلومات عند المرور فوق علامة تبويب معينة، وإعداد جديد يسهل إبلاغ كروم بأنه لا يجب وضع مواقع معينة في وضع السكون، أما الثاني فيتعلق بإمكانية حفظ مجموعات علامات التبويب، وهي الخاصية التي يحبها بعض مستخدمي المتصفح في حين يتجاهلها أغلبهم ببساطة.

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