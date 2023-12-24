إيطاليا تخصص 26.45 مليار دولار لدعم العائلات والعمال والشركات لعام 2024

(MENAFN
) وافق مجلس الشيوخ الإيطالي مؤخرًا على ميزانية عام 2024، وهي خطة مالية تبرز التزام رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بتحقيق وعودها الانتخابية, ووصفت ميلوني الموافقة على الميزانية، التي تخصص حوالي 24 مليار يورو (26.45 مليار دولار) لدعم جديد يستهدف العائلات والعمال والشركات، بأنها "واقعية ومبنية على أسس عملية". ومع ذلك، تظهر قرارات الميزانية استراتيجية واضحة، مع التركيز بشكل بارز على خفض المساهمات الاجتماعية والضرائب.
كما يأتي هذا التركيز على خفض المساهمات الاجتماعية والضرائب في سياق نمو اقتصادي متباطئ في إيطاليا، مما أدى إلى تقليل إيرادات الضرائب, ونتيجة لذلك، قد تقيد هذه القرارات المالية قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق. ومع ذلك، حصلت إيطاليا على فرصة معافاة في الأسبوع نفسه عندما اتفقت 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على تعديل هام: تخفيف لوائح الميزانية الأوروبية, وتوفر هذه الإصلاحات للدول المدينة، بما فيها إيطاليا، مدة زمنية أطول لتحقيق التوازن المطلوب في ميزانياتها.
كذلك تنتقل الأضواء الآن إلى مجلس النواب الإيطالي في روما مع تقدم العملية الميزانية، ومن المتوقع أن يعاين النواب ويوافقون على الميزانية بحلول نهاية الأسبوع، بناءً على الأغلبية الكاسحة للائتلاف الحاكم. ومن بين تفاصيل الميزانية، تهدف مبادرة رئيسية إلى حماية العائلات من تأثيرات التضخم عن طريق تقليل الضرائب على الدخول التي لا تتجاوز 35,000 يورو سنويًا، والتي تتوقع أن تؤثر بحوالي 10 مليارات يورو على المالية العامة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص خمسة مليارات يورو لتجديد عقود الإدارة العامة، مع توجيه ثلاثة مليارات يورو إلى خدمة الصحة الوطنية، مؤكدة الجهد المتعدد الأوجه لمواجهة تحديات إيطاليا الاجتماعية والاقتصادية.
MENAFN24122023000045015682ID1107652605
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.