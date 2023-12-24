الخلاف بين الدول يهيمن على مفاوضات معاهدة الجوائح

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Die WHO will sich gegen Pandemien wappnen (الأصلي)
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世卫组织成员国再度商讨大流行病协定
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WHOのパンデミック条約交渉 先進・途上国間の埋まらぬ溝
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世衛成員國再度討論大流行病協定
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لم تكن أي دولة في العالم تقريبًا مستعدة بشكل كافٍ، لمواجهة جائحة كوفيد-19 التي ضربت العالم في نهاية عام 2019. وبينما تمكنت العديد من شركات الأدوية من تطوير لقاحات ضد الفيروس بسرعة نسبيا، وفي بعض الحالات باستثمارات عمومية هائلة، إلا أن قدرات الإنتاج لم تكن كافية بشكل فوري لتوفير اللقاحات لجميع البلدان.
وتريد الآن، الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولةـ أن تكون مستعدة بشكل أفضل لمواجهة الجوائح في المستقبل. ويجري العمل على إبرام اتفاق منذ نهاية عام 2021. وشرعت الدول الأعضاء في بداية شهر نوفمبر من هذا العام، في مناقشة نص اتفاق حقيقي، وذلك لأول مرة في جنيف. ويجتمع الأعضاء هذا الأسبوع في إطار الجولة السابعة من المفاوضات الحكومية الدولية.
وسيتم التوصل إلى هذا الاتفاق بتوافق الآراء، كما هو الحال عادة في منظمة الصحة العالمية. وتُظهِر المناقشات بين بلدان معظمها في الجنوب العالمي، وتلك الموجودة في الشمال العالمي، بأنه لا يزال الطريق طويلا قبل التوصل إلى اتفاق.
فرصة للتعاون
محور الاتفاق هو ضمان حصول جميع البلدان على الأدوات اللازمة للوقاية من الجوائح ومكافحتها. بالإضافة إلى ذلك، ستضمن المعاهدة أن تتمتع منظمة الصحة العالمية بالقدرة على رصد مسببات الأمراض - وهذا يشمل الخبرة والتقنيات مثل إنتاج اللقاحات ومعدات الحماية. وتريد منظمة الصحة العالمية أيضًا ضمان إمكانية توفير الرعاية الطبية اللازمة في جميع أنحاء العالم.
ومن وجهة نظر منظمة أطباء بلا حدود، فإن صياغة هذا الاتفاق توفر فرصة للدول للعمل معًا، كما قالت يوان هو، خبيرة السياسة الصحية في المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود، لسويس إنفو (SWI Swissinfo). وتقول إنه يتعين على المعاهدة التي تفاوضت عليها الحكومات، أن تحمي الأدوية باعتبارها منفعة عامة، وأن تدعم الحق في "أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة" وفقًا لدستور منظمة الصحة العالمية.
وقد اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بالفعل حتى الآن، على ضرورة تطبيق مبدأ "الصحة الواحدة"، الذي يأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه صحة الإنسان والحيوان والبيئة. والهدف هو منع انتقال مسببات الأمراض من الحيوانات إلى البشر.
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كما اتفقت على أن تعمل البلدان معًا على أساس متعدد التخصصات على المستويين الوطني والدولي، لرصد تطور مسببات الأمراض. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات قبل التوقيع على المعاهدة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بـ "تقاسم المنافع". وسيُطلب من البلدان إرسال سلالات مسببات الأمراض ذات الصلة إلى مختبرات منظمة الصحة العالمية، لكي تتمكن شركات الأدوية من إنتاج اللقاحات، والمنتجات الطبية الأخرى. وفي المقابل، ينبغي للدول المعنية أن تحصل على هذه المنتجات بسعر مخفض، أو في بعض الحالات مجانا. وتقول البلدان النامية إنها بحاجة إلى شروط أفضل للحصول على هذه الأدوية.
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