الخلاف بين الدول يهيمن على مفاوضات معاهدة الجوائح

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Die WHO will sich gegen Pandemien wappnen (الأصلي)中文 (zh) 世卫组织成员国再度商讨大流行病协定Pусский (ru) ВОЗ - снова - обсуждает Договор по предотвращению пандемийEnglish (en) WHO members meet – again – to discuss a pandemic treaty日本語 (ja) WHOのパンデミック条約交渉 先進・途上国間の埋まらぬ溝中文 (zh) 世衛成員國再度討論大流行病協定

لم تكن أي دولة في العالم تقريبًا مستعدة بشكل كافٍ، لمواجهة جائحة كوفيد-19 التي ضربت العالم في نهاية عام 2019. وبينما تمكنت العديد من شركات الأدوية من تطوير لقاحات ضد الفيروس بسرعة نسبيا، وفي بعض الحالات باستثمارات عمومية هائلة، إلا أن قدرات الإنتاج لم تكن كافية بشكل فوري لتوفير اللقاحات لجميع البلدان.

وتريد الآن، الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولةـ أن تكون مستعدة بشكل أفضل لمواجهة الجوائح في المستقبل. ويجري العمل على إبرام اتفاق منذ نهاية عام 2021. وشرعت الدول الأعضاء في بداية شهر نوفمبر من هذا العام، في مناقشة نص اتفاق حقيقي، وذلك لأول مرة في جنيف. ويجتمع الأعضاء هذا الأسبوع في إطار الجولة السابعة من المفاوضات الحكومية الدولية.

وسيتم التوصل إلى هذا الاتفاق بتوافق الآراء، كما هو الحال عادة في منظمة الصحة العالمية. وتُظهِر المناقشات بين بلدان معظمها في الجنوب العالمي، وتلك الموجودة في الشمال العالمي، بأنه لا يزال الطريق طويلا قبل التوصل إلى اتفاق.

فرصة للتعاون

محور الاتفاق هو ضمان حصول جميع البلدان على الأدوات اللازمة للوقاية من الجوائح ومكافحتها. بالإضافة إلى ذلك، ستضمن المعاهدة أن تتمتع منظمة الصحة العالمية بالقدرة على رصد مسببات الأمراض - وهذا يشمل الخبرة والتقنيات مثل إنتاج اللقاحات ومعدات الحماية. وتريد منظمة الصحة العالمية أيضًا ضمان إمكانية توفير الرعاية الطبية اللازمة في جميع أنحاء العالم.

ومن وجهة نظر منظمة أطباء بلا حدود، فإن صياغة هذا الاتفاق توفر فرصة للدول للعمل معًا، كما قالت يوان هو، خبيرة السياسة الصحية في المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود، لسويس إنفو (SWI Swissinfo). وتقول إنه يتعين على المعاهدة التي تفاوضت عليها الحكومات، أن تحمي الأدوية باعتبارها منفعة عامة، وأن تدعم الحق في "أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة" وفقًا لدستور منظمة الصحة العالمية.

وقد اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بالفعل حتى الآن، على ضرورة تطبيق مبدأ "الصحة الواحدة"، الذي يأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه صحة الإنسان والحيوان والبيئة. والهدف هو منع انتقال مسببات الأمراض من الحيوانات إلى البشر.

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الشؤون العربية في الصحافة السويسرية

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كما اتفقت على أن تعمل البلدان معًا على أساس متعدد التخصصات على المستويين الوطني والدولي، لرصد تطور مسببات الأمراض. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات قبل التوقيع على المعاهدة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بـ "تقاسم المنافع". وسيُطلب من البلدان إرسال سلالات مسببات الأمراض ذات الصلة إلى مختبرات منظمة الصحة العالمية، لكي تتمكن شركات الأدوية من إنتاج اللقاحات، والمنتجات الطبية الأخرى. وفي المقابل، ينبغي للدول المعنية أن تحصل على هذه المنتجات بسعر مخفض، أو في بعض الحالات مجانا. وتقول البلدان النامية إنها بحاجة إلى شروط أفضل للحصول على هذه الأدوية.

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