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قوات الاحتلال تقتحم مدرسة الرافعي بجباليا البلد

12/24/2023 3:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الرافعي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وأنها تعتقل الرجال وتخرج النساء بالقوة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


كما أضاف المراسل أن قوات الاحتلال ألقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا البلد ومنطقة الجرن، بالتزامن مع محاولتها التقدم في المنطقة، وسط اشتباكات مع المقاومة وقصف مدفعي كثيف.

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