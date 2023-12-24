قوات الاحتلال تقتحم مدرسة الرافعي بجباليا البلد
التاريخ
12/24/2023 3:12:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الرافعي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وأنها تعتقل الرجال وتخرج النساء بالقوة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
كما أضاف المراسل أن قوات الاحتلال ألقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا البلد ومنطقة الجرن، بالتزامن مع محاولتها التقدم في المنطقة، وسط اشتباكات مع المقاومة وقصف مدفعي كثيف.
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