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تعرف على المحافظة التي سجلت أدنى درجة حرارة خلال 24 ساعة

12/24/2023 3:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت ادارة الارصاد الجوية اليوم الأحد أقل 10 درجات حرارة صغرى سجلت خلال 24 ساعة الماضية في المحطات الجوية المختلفة التابعة لها في محافظات المملكة .
حيث سجلت ادنى درجة حرارة خلال الـ 24 ساعة ماضية في بلدة الربة الواقعة في محافظة الكرك وبمعدل 4 درجات مئوية تليها الشوبك وعجلون والطفيلة .
تاليا التفاصيل :




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