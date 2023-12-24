تعرف على المحافظة التي سجلت أدنى درجة حرارة خلال 24 ساعة

تعرف على المحافظة التي سجلت أدنى درجة حرارة خلال 24 ساعة
التاريخ
12/24/2023 3:12:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت ادارة الارصاد الجوية اليوم الأحد أقل 10 درجات حرارة صغرى سجلت خلال 24 ساعة الماضية في المحطات الجوية المختلفة التابعة لها في محافظات المملكة .
حيث سجلت ادنى درجة حرارة خلال الـ 24 ساعة ماضية في بلدة الربة الواقعة في محافظة الكرك وبمعدل 4 درجات مئوية تليها الشوبك وعجلون والطفيلة .
تاليا التفاصيل :
MENAFN24122023000208011052ID1107652601
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.