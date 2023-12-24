المؤسسة الاستهلاكية المدنية تقرر استمرار الدوام غداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام الاثنين، الذي يصادف (عيد الميلاد المجيد) في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات.



وقال المدير العام للمؤسسة سلمان القضاة، في بيان الأحد، إن استمرار الدوام جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا للرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على "فيسبوك" للاطلاع على الأسواق التي ستعمل الاثنين.



وفي ذات السياق دعا القضاة المواطنين إلى الاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية المعلن عنها سابقاً البالغة عددها أكثر من 290 مادة والمتوفرة في أسواق المؤسسة.



وأهاب القضاة بمرتادي أسواق المؤسسة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

