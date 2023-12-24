المؤسسة الاستهلاكية المدنية تقرر استمرار الدوام غداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام الاثنين، الذي يصادف (عيد الميلاد المجيد) في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات.
وقال المدير العام للمؤسسة سلمان القضاة، في بيان الأحد، إن استمرار الدوام جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا للرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على "فيسبوك" للاطلاع على الأسواق التي ستعمل الاثنين.
وفي ذات السياق دعا القضاة المواطنين إلى الاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية المعلن عنها سابقاً البالغة عددها أكثر من 290 مادة والمتوفرة في أسواق المؤسسة.
وأهاب القضاة بمرتادي أسواق المؤسسة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.
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